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Deportes

Un robot supera a CR7 con un disparo que estuvo cerca de perforar una pared

El androide T1, desarrollado por una empresa tecnológica de China, se volvió viral tras demostrar una potencia de remate que impresionó a miles de aficionados.

Martin Suarez Vargas

08/06/2026 11:36

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Parte izquierda momento cuando el balón abolla la pared, y parte derecha el robot impulsándose para golpear el balón y en el círculo Cristiano Ronaldo. Foto: captura video de redes sociales (Tik Tok).
China.

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La tecnología continúa rompiendo barreras y esta vez lo hizo dentro del mundo del fútbol. Un robot diseñado por una compañía china se convirtió en tendencia luego de protagonizar una demostración que dejó asombrados a los usuarios de internet.

En las imágenes difundidas por la empresa se observa al androide ejecutando varios disparos a portería dentro de un laboratorio. Sin embargo, uno de sus remates terminó impactando contra una pared cercana, dejando una visible marca debido a la fuerza del golpe. Otro disparo incluso provocó que la cámara que registraba la prueba saliera despedida.

El protagonista de la exhibición es Booster T1, un humanoide de aproximadamente 1,20 metros de altura y poco más de 32 kilogramos de peso. Gracias a un conjunto de sensores y sistemas de control, el robot puede calcular movimientos con precisión y aplicar diferentes niveles de potencia al momento de patear un balón.

Las capacidades del androide van más allá de los remates. También puede desplazarse por el campo, seguir la trayectoria de la pelota, realizar pases, esquivar obstáculos y reincorporarse después de una caída, habilidades que ya han sido mostradas en competiciones especializadas de robótica.

Las imágenes provocaron todo tipo de reacciones entre los aficionados, algunos bromeando con que ningún arquero quisiera enfrentarse a un penal ejecutado por esta máquina. Mientras tanto, el avance tecnológico sigue acercando cada vez más a los robots a escenarios que antes parecían exclusivos de los deportistas profesionales.

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