Un robot supera a CR7 con un disparo que estuvo cerca de perforar una pared

El androide T1, desarrollado por una empresa tecnológica de China, se volvió viral tras demostrar una potencia de remate que impresionó a miles de aficionados.
08/06/2026 11:36
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La tecnología continúa rompiendo barreras y esta vez lo hizo dentro del mundo del fútbol. Un robot diseñado por una compañía china se convirtió en tendencia luego de protagonizar una demostración que dejó asombrados a los usuarios de internet.
En las imágenes difundidas por la empresa se observa al androide ejecutando varios disparos a portería dentro de un laboratorio. Sin embargo, uno de sus remates terminó impactando contra una pared cercana, dejando una visible marca debido a la fuerza del golpe. Otro disparo incluso provocó que la cámara que registraba la prueba saliera despedida.
Las capacidades del androide van más allá de los remates. También puede desplazarse por el campo, seguir la trayectoria de la pelota, realizar pases, esquivar obstáculos y reincorporarse después de una caída, habilidades que ya han sido mostradas en competiciones especializadas de robótica.
Las imágenes provocaron todo tipo de reacciones entre los aficionados, algunos bromeando con que ningún arquero quisiera enfrentarse a un penal ejecutado por esta máquina. Mientras tanto, el avance tecnológico sigue acercando cada vez más a los robots a escenarios que antes parecían exclusivos de los deportistas profesionales.
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