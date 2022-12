Georgina no perdona las lágrimas de Cristiano y explota contra el DT de Portugal

Cargando...

Georgina Rodríguez no perdona las lágrimas de Cristiano Ronaldo y explotó contra Fernando Santos tras la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar 2022.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el partido vio cómo cambió todo, pero ya era tarde", publicó en su historia de Instagram la modelo junto a una foto de Cristiano Ronaldo celebrando un gol con la camiseta de la selección de Portugal.

Para Georgina, Portugal pudo haber clasificado a semifinales con su pareja jugando como titular. "No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido".

Esta no es la primera vez que la modelo se pronuncia acerca de la suplencia de Cristiano Ronaldo con su selección. Tras el partido de cuartos de final frente a Suiza, también lanzó un duro mensaje conta el seleccionador pese a que el quipo luso salió victorioso.

"Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos se fijaban en ti. Es una pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Los aficionados no pararon de reclamarte y gritar tu nombre", escribió en Instagram.