Minuto a minuto: México vs. Polonia

Cargando...

Qatar

La actividad de la jornada 1 de la fase de grupos este martes continúa con el encuentro entre México y Polonia. Las escuadras hacen parte del Grupo C, en el que también están Argentina y Arabia Saudita, que más temprano dieron la sorpresa con un resultado que vio la derrota del equipo sudamericano.

Cómo llega México: El mal ambiente que se respira en torno a la figura del entrenador Tata Martino no es la mejor manera de afrontar el Mundial. El seleccionador argentino, que está en el punto de mira de la prensa y afición, ha intentado alejar del ruido a sus jugadores para afrontar con garantías la competición, pero no le ha resultado fácil.Junto con Brasil, son las únicas selecciones que han alcanzado siempre los octavos de final desde el 94, según resume el portal marca.com. México ha sido una parte esencial de la Copa Mundial de la FIFA™ desde su concepción. En Catar 2022, completará su 17° participación y se mantiene como el quinto país con más presencias, además de haber sido la sede de la competencia en 1970 y 1986. Sin embargo, tiene una maldición: desde hace 36 años no puede pasar los octavos de final.

Cómo llega Polonia: Liderada por su gran estrella, Robert Lewandowski, la selección polaca tiene el privilegio de contar en sus filas con un jugador capaz de marcar la diferencia. Sus opciones de superar a México pasan por la inspiración y la pegada del delantero del Barcelona. Lewandowski llega avalado por los 18 goles en 19 partidos que ha marcado con el conjunto azulgrana entre todas las competiciones. Números que asustan y que lo convierten en la gran referencia de un equipo que mezcla gente con experiencia y jóvenes talentos.

Cargando...

¿Podrá el "Tri" comandado por Guillermo Ochoa vencer a la escuadra de Robert Lewandowski?

El partido arranca a las 12:00 (hora de Bolivia) desde el Stadium 974 de Doha.

Formación:

Cargando...

Sigue aquí el minuto a minuto del partido: