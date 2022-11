México y Polonia hacen su debut en el Mundial de Qatar 2022

Qatar

México y Polonia miden sus fuerzas hoy en la nueva edición del torneo FIFA , Mundial de Qatar 2022. El partido se juega desde las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Stadium 974.

Polonia estará en su novena Copa del Mundo y desde México 1986 no consigue avanzar de ronda. A pesar de no tener tanta historia en el certamen, en dos ocasiones llegó al tercer puesto: Alemania 1974 y España 1982. Luego de quedar segunda en el grupo de Eliminatorias Europeas, tuvo que jugar repechaje con Suecia y obtuvo su pase al vencer por 2 a 1.

En su décimo enfrentamiento en la historia general, volverán a jugar en un Mundial. En Argentina 1978, Polonia se impuso 3-1 al combinado azteca en un duelo correspondiente al Grupo 2 de la ronda inicial. Los otros partidos fueron amistosos internacionales, con 3 victorias por seleccionado y 2 empates.

México y Polonia integran el grupo C junto a Argentina y Arabia Saudita.

México no cae en su primer partido desde 1994

México no pierde su primer partido desde la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. La historia del fútbol no olvida el error de Luis Roberto Alves Zague, cuando frente al arco de Noruega tuvo para hacer el gol que hubiese sido el empate, quedará para el recuerdo de la afición pero sobre todo para el delantero.

"La gente piensa que yo hice un mal remate con la cabeza, porque dudé. Freno pensando que Ramón va a patear; es cosa mental, pero en tres milésimas de segundo me paro y cuando me quiero aventar ya no llego a la pelota”, contó Zague.