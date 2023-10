Cargando...

Santa Cruz.

Real Santa Cruz, mediante una carta de su director deportivo, Iván Zerda, solicitó al presidente de la Comisión de Árbitros, Jorge Cueva, que el árbitro Javier Edgar Revollo Miranda no vuelva a dirigir ninguno de sus compromisos, argumentando de que durante el partido contra Libertad Gran Mamoré en Beni, el juez no fue justo ni imparcial.

El cuadro 'albo' pidió que el réferi Revollo no le pite más un encuentro. Lo hicieron a través de una misiva de su director deportivo, Iván Zerda, directamente al presidente de la Comisión Arbitral, en la que se específico los motivos.

En la carta, explican que Javier Revollo, tuvo falta de criterio que lo llevó a tomar decisiones que afectaron en el desarrollo del encuentro entre Real Santa Cruz y Libertad Gran Mamoré en Beni la pasada fecha por la División Profesional.

Por otro lado, junto al árbitro Javier Edgar, el cuadro albo pide que Jesús Hugo Ramírez Llampa, Galo Uchurinca, Eric Teovaldo Von-Dockren tampoco sean parte de la terna arbitral que los dirija en algún partido del fútbol en Bolivia.

A continuación la carta completa.

Estimado Jorge,

Primeramente, desearle éxitos en sus funciones que desempeña diariamente, me dirijo a usted para expresar mi preocupación por el desempeño de los árbitros que estuvieron presentes en el partido de la fecha 27 por la Liga Boliviana, en el partido del club Libertad Gran Mamoré vs Club Deportivo Real Santa Cruz, disputado a hora 15:00 pm en el estadio Gran Mamoré (Beni) Considero que su actuación no fue justa ni imparcial en muchas ocasiones, su falta de criterio y rigor en la toma de decisiones afectó negativamente el desarrollo del partido en contra del espectáculo.

Por esta razón, solicito encarecidamente que los árbitros implicados en este partido: Javier Edgar Revollo Miranda (Juez Central) Jesús Hugo Ramírez LLampa y Galo Uchurinca Huanca y Erick Teovaldo Von-Dockren Flores, no vuelvan a dirigir ningún partido del Club Deportivo Real Santa Cruz a nivel profesional en la Liga Tigo y Copa Tigo.

También hago notar a su comisión que en el partido que a partir del minuto 80 no se encontraban la cantidad de balones reglamentarios, haciéndolos desaparecer y perjudicar el progreso del partido.

Hago notar que durante el trayecto del partido también se pudo evidenciar la expulsión de dos pasapelotas por retraso del juego y incumplimiento de funciones por el cuarto arbitro, como usted puede evidenciar en planilla solo se encuentra la expulsión de un solo pasapelotas.

Esta misma observación y demás fallas arbitrales fueron reclamadas por nuestra delegada en el compromiso al cuarto arbitro haciendo caso omiso a algunas de ellas.

Espero que esta solicitud sea considerada seriamente por la comisión de árbitros de Bolivia, y que se tomen medidas efectivas para garantizar la calidad y la imparcialidad de los árbitros que participan en la Liga Boliviana. Confió en que juntos podamos trabajar para mejorar la calidad del arbitraje en el fútbol boliviano, y garantizar una competición justa y emocionante para todos los aficionados.

Agradezco de antemano su atención a esta carta, y quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Iván Zerda

Director Deportivo Club Deportivo Real Santa Cruz.