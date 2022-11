Selección alemana hizo una señal de protesta por no permitirles utilizar el brazalete LGTB

Cargando...

La selección de Alemania hizo un gesto de protesta antes del partido contra Japón. Los alemanes se taparon la boca porque no se les permitió llevar el brazalete LGTBI en el Mundial de Qatar.

Manuel Neuer, guardameta y capitán de la selección alemana, no logró lucir el brazalete ya que el asistente del árbitro se encargó de que Neuer no use el brazalete arcoíris que tenía la inscripción “One Love”.

Tras este gesto de protesta, la Federación germana emitió un comunicado en el que señala que el capitán de su selección estaba "muy decepcionado por no poder usar el brazalete".

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", explica la Federación en Twitter.

Cargando...

Cabe recordar que la FIFA impuso algunas prohibiciones durante el Mundial de Qatar 2022 para no incomodar a los anfitriones del torneo.

El onceno alemán, si bien no pudo usar el brazalete observado, lució una banda que tenía el texto “no a la discriminación”.