16/01/2024 - 19:46

Bloqueos: Santa Cruz pierde más de $us 9,2 millones al día

El sector ganadero es uno de los más golpeados por los bloqueos, ya que pierde $us 1,6 millones por día, mientras que en exportaciones pierde $us 370.000 y $us 1,6 millones en asistencia a las estancias ganaderas.

Redacción Alvaro Ayala