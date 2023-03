Fitch Rating asignó calificación “B-“ a Bolivia por agotamiento de sus reservas de liquidez externa

Cargando...

Bolivia

La calificadora internacional Fitch Rating rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local de Bolivia de estable (B) a negativa (B-), según un reporte emitido este martes 14 de marzo.

“La rebaja de la calificación de Bolivia refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que, ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos”, indica el reporte internacional.

De igual manera, advierte que la continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza, “que se ha materializado en las últimas semanas” y que, además ha provocado la perdida al acceso al mercado de bonos externos.

La perspectiva negativa, según Fitch, refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar la gestión, así como en torno a su gravedad dado el retraso continúo en la publicación de los datos de reservas internacionales.

Según el último informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 8 de febrero del 2023, las Reservas Internacionales son de $us. 3.538 millones, de los cuales $us. 372 estaban en divisas. Esta cifra es inferior a lo que se registraba la primera semana de enero, cuando se tenía $us. 703 millones.

El reporte también indica que la posición externa de Bolivia se ha deteriorado prácticamente en la última década “como resultado de las políticas expansivas y la caída de la producción nacional de hidrocarburos”.

El oro representa la mayor parte de las reservas ($us 2.600 millones), pero no es de libre uso según la ley actual, y aún no se ha aprobado una reforma para cambiar esto (la "ley del oro"). Solo $us 911 millones eran moneda fuerte o DEG que se pueden vender por moneda fuerte (lo que Bolivia hizo recientemente por $us 300 millones, según datos del FMI).

Fitch estima que el PIB real creció un 3,6 % en 2022 y recuperó su nivel previo a la pandemia de 2019, aunque más lentamente que los pares regionales ya que el impuso se ha visto limitado por los recortes de inversión pública, la disminución de la producción de gas, un clima adverso para la inversión privada e inestabilidad social.

La calificadora internacional proyecta que el crecimiento se desacelerará a 2.4% en 2023, con serios riesgos adicionales a la baja por el aumento de las presiones de la balanza de pagos y las incertidumbres políticas.