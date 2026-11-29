El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reconoció que existen observaciones sobre la calidad del crudo y afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá identificar el producto que presenta problemas antes de determinar cómo proceder.

La autoridad sostuvo que la estatal petrolera priorizará el procesamiento del crudo que se encuentre en buenas condiciones y descartó que el Gobierno asuma riesgos que puedan derivar en nuevos problemas de calidad de los combustibles.

“Lo que va a hacer YPFB es identificar el crudo que está mal, hay que ver qué procedimiento se hace y realmente procesar el crudo que está en buenas condiciones, pero no vamos a correr el riesgo como gobierno de tener un crudo en malas condiciones”, manifestó.

Zamora remarcó que existe una instrucción del presidente para impedir que ingresen al país productos hidrocarburíferos que no cumplan con los estándares de calidad, entre ellos crudo, gasolina y diésel.

“No vamos a permitir como gobierno boliviano que entre un mal producto”, enfatizó.

Asimismo, explicó que el crudo debe pasar por una evaluación en las refinerías, donde se emite un informe para determinar si el producto puede ser aceptado y procesado conforme a las normas internacionales.