"No hicieron nada por levantar la economía": Este fue el peor año, según transportistas y pymes

“Este año es el golpe más duro que hemos recibido”. Así calificó el ejecutivo del Transporte Pesado, Juan Yujra, a la gestión que concluye, tomando en cuenta los más de 170 días de bloqueo que se generaron en las diferentes rutas del país, perjudicando de gran manera a su sector.

El dirigente del transporte también atribuyó la escasez de combustible y la falta de trabajo como los otros factores para que los transportistas no hayan podido cumplir sus objetivos. “No sé si al próximo año nos irá peor que este año, por eso decimos, nuestras autoridades no están haciendo nada por levantar la economía”, manifestó.

Aseguró que un transportista gana un promedio de $us 100 dólares por día, es decir, unos $us 550 a $us 600 a la semana. “Que nos bloqueen una semana, perdemos eso”, afirmó. Agregó que varios transportistas se han declarado en quiebra, al no poder cubrir sus deudas, por lo que han tenido que vender sus camiones y quedarse como choferes, ante la crítica situación del sector.

Pymes califican al 2023 como “muy difícil”

El representante de la Pequeña y Mediana Empresa en Santa Cruz (Pymes), Javier Challapa, indicó que el 2023 fue un año bastante difícil para este sector y apuntó a la devaluación de la moneda argentina y del real brasilero como una de los mayores problemas para los microempresarios, por la relación comercial que existe con ambos países.

“(A) muchas personas les está costando cumplir con sus obligaciones como el aguinaldo y otras obligaciones que tienen con el trabajador”, indicó.