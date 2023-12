Reservas Internacionales de Bolivia registran la cifra más baja y caen 43%

Cargando...

Bolivia

La noche de este martes, 5 de diciembre, se emitió un nuevo reporte de las Reservas Internacional Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), después de cinco meses. El informe señala que el país tiene 2.147 millones de dólares hasta el 31 de agosto de 2023. Esta cifra significa una caída de 3.1% respecto a los $us 3.976 millones reportados al 31 de diciembre de 2022.

La composición de las RIN incluye oro ($us 1.629 millones), divisas ($us 437,9 millones) y Derechos Especiales de Giro (DEG) ($us 45 millones). Estos tres ítems hacen un total de $us 2.147 millones, además de tramo de reservas del FMI ($us 34,7 millones).

Así, las RIN alcanzaron su nivel más alto en diciembre de 2014, cuando estaban en $us 15.084,2 millones. De esta cantidad, $us 13.462,3 millones eran divisas, $us 1.621 millones oro y $us 241 millones en derechos especiales de giro.

El informe del BCB refleja que el monto de las Reservas ha ido disminuyendo de manera constante desde enero de este año. En enero, las RIN eran de $us 3.116 millones; en febrero, se redujeron a $us 3.148,5 millones; en marzo, a $us 3.112,3 millones; y en abril, a $us 3.158,3 millones. En mayo, las RIN cayeron a $us 2.951,9 millones de dólares; en junio, a $us 2.611,6 millones; en julio, a $us 2.512,9 millones; y en agosto, a 2.147,3 millones.

Cargando...

Asimismo, la caída de las RIN significó una elevación del riesgo país. En noviembre, S&P Global Ratings bajó la calificación de Bolivia de ‘B-‘ a ‘CCC+’, apuntando a la caída de la liquidez en las reservas como uno de las causas.

Además, esta semana también se conoció que Bolivia se convirtió en el segundo país latinoamericano con el mayor índice de riesgo país tras alcanzar los 2.092 puntos, superando solo a Venezuela y por detrás de Ecuador y Argentina, según la revista especializada Bloomberg.