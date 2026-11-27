¿Cómo han cambiado las áreas verdes de Cochabamba y qué zonas registran temperaturas más elevadas? Las imágenes satelitales permiten observar estas transformaciones y comprender mejor los desafíos ambientales de una ciudad. Con ese propósito, estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Innovación Digital de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron GeoQocha, una plataforma que integra datos satelitales de la NASA e inteligencia artificial (IA) para analizar la evolución ambiental de los 15 distritos de Cochabamba.

«El nombre de la plataforma es GeoQocha. Es un visualizador satelital inteligente de datos para facilitar el acceso a la información tanto a la población como a las autoridades de la ciudad. En este caso, está enfocado específicamente en Cochabamba y sus 15 distritos», explica Jhilian Sejas, estudiante de Ingeniería de Sistemas e Innovación Digital de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) e integrante del equipo desarrollador.

La iniciativa fue desarrollada por Team Yugen, integrado por Raúl Enríquez, Mateo Claros, Santiago Guzmán y Jhilian Sejas, bajo la mentoría de Fabiola Cadima, directora de la carrera en Unifranz. El equipo se ubicó entre los diez mejores del NASA Space Apps Challenge Cochabamba 2026 , un hackathon internacional que convoca a participantes de distintas disciplinas para crear soluciones a partir de datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales.

GeoQocha utiliza datos satelitales para monitorear las áreas verdes

La plataforma combina observaciones satelitales de la NASA, información geoespacial del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y un copiloto de inteligencia artificial que facilita la consulta e interpretación de los datos mediante referencias a sus fuentes. Entre sus recursos incorpora el índice de vegetación NDVI, utilizado para observar los cambios en la cobertura vegetal, y mediciones de temperatura superficial que permiten identificar zonas con mayor acumulación de calor.

Mediante una línea de tiempo socioambiental, GeoQocha permite explorar la evolución histórica de la vegetación y reconocer sectores donde disminuye la cobertura verde o se registran islas de calor. Para ello, aprovecha los datos abiertos de NASA Earthdata , que reúnen información de observación de la Tierra útil para estudiar los cambios en el ambiente.

Esta información puede aportar criterios para identificar zonas que requieren atención y respaldar el análisis territorial. La propuesta busca acercar datos científicos a la ciudadanía y ofrecer a las autoridades municipales una herramienta de consulta para comprender mejor las transformaciones ambientales de la ciudad.

La tecnología impulsa la conservación de Cochabamba como ciudad jardín

Detrás del desarrollo tecnológico también existe una motivación social: contribuir a la protección de los espacios naturales y recuperar el vínculo de Cochabamba con su identidad ambiental.

«Hemos definido un enfoque netamente social, centrado en las áreas verdes y la naturaleza de Cochabamba. Queremos mantener ese legado de que Cochabamba sea una ciudad jardín», señala Sejas.

El equipo también busca que la información genere conciencia y motive la participación de voluntarios en actividades de conservación y recuperación de espacios verdes. La intención es que el conocimiento sobre el territorio no quede restringido a las instituciones, sino que pueda ser consultado por los habitantes e incentivar su involucramiento en el cuidado del entorno.

«Nos hemos enfocado principalmente en las áreas verdes, pero esta iniciativa es mucho más amplia y puede incluir otros ámbitos, como los centros de salud», agrega la estudiante.

Para Fabiola Cadima, esta experiencia trasciende el aprendizaje técnico y demuestra la importancia de desarrollar soluciones vinculadas con las necesidades del entorno. «Es muy importante para la carrera de Sistemas y para todas las profesiones y la sociedad en general», explica la directora.

Con GeoQocha, los integrantes de Team Yugen propone observar Cochabamba desde otra perspectiva: utilizar información satelital e inteligencia artificial para comprender cómo cambia la ciudad, dónde se reduce su cobertura vegetal y qué zonas enfrentan mayores temperaturas. Una iniciativa que busca convertir los datos científicos en información accesible para promover una ciudadanía más consciente y comprometida con la conservación de sus espacios verdes.