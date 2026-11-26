¿Qué sucede con las cáscaras de las frutas después de consumir su pulpa? Para seis estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede Santa Cruz, la respuesta puede convertirse en una oportunidad para innovar. A partir de esta pregunta desarrollaron un proyecto integrador que busca aprovechar los compuestos de la cáscara de achachairú para crear una línea de productos de skincare.

La propuesta nació de la intención de combinar el cuidado personal con el aprovechamiento de recursos propios de la región. El equipo identificó que, aunque el achachairú es una fruta característica de la zona, su consumo se concentra principalmente en la pulpa y buena parte de la cáscara termina desechada.

“Nosotros utilizamos la cáscara para sacar extractos y desarrollar una línea de skincare, viendo el tema de economía circular”, explica Elvis Teddy Payrumani Flores, estudiante de sexto semestre y uno de los integrantes del proyecto.

La iniciativa lleva aproximadamente un año de trabajo y plantea una alternativa para dar valor agregado a un recurso que habitualmente se desaprovecha, conectando la investigación farmacéutica con una visión de sostenibilidad.

Una línea de skincare que aprovecha las propiedades del achachairú

La elección de esta fruta no fue casual. Su cáscara contiene compuestos de interés para la investigación cosmética, entre ellos flavonoides, polifenoles y sustancias con actividad antioxidante, que despertaron el interés de los estudiantes por sus posibles aplicaciones en el cuidado de la piel.

El equipo trabaja en cuatro productos: un exfoliante facial, un jabón líquido, una crema hidratante y un tónico facial. La línea está pensada para pieles mixtas y sensibles, con productos destinados a diferentes etapas de la limpieza y el cuidado cotidiano.

Carla Andrea Flores Careaga, integrante del grupo, explica que la propuesta busca ofrecer una rutina sencilla. El proceso comienza con el exfoliante, que ayuda a retirar impurezas y células muertas; continúa con el jabón líquido facial y la crema hidratante, y se complementa con el tónico, que forma parte de la línea que están incorporando.

Para llegar a estas formulaciones, los estudiantes comenzaron con una investigación bibliográfica y avanzaron hacia las preformulaciones de los cuatro productos. Actualmente trabajan en la determinación de la actividad antioxidante y en los controles de calidad necesarios para evaluar sus características.

El proyecto todavía está en desarrollo, por lo que sus resultados y propiedades deben respaldarse mediante las evaluaciones correspondientes. Sin embargo, el equipo ya proyecta nuevos desafíos: publicar la investigación como artículo científico, explorar la posibilidad de patentar las formulaciones y, posteriormente, estudiar alternativas para su comercialización y producción industrial.

Economía circular: convertir un residuo en una oportunidad de innovación

Además de su propósito cosmético, el proyecto plantea una reflexión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. La cáscara del achachairú, que suele tener un destino limitado después de consumir la fruta, se convierte en materia prima para investigar nuevas aplicaciones.

Patricia Avilés, directora de la carrera de Bioquímica y Farmacia de Unifranz, destaca precisamente esta doble contribución: desarrollar una propuesta para el cuidado de la piel y reducir los residuos orgánicos mediante el aprovechamiento de un recurso propio de la región.

“Dentro del skincare no solamente es la solución del cuidado de la piel, sino que también generamos un producto de economía circular, porque la cáscara del achachairú en nuestra zona es eliminada”, señala.

Para la académica, iniciativas como esta demuestran que la innovación universitaria puede partir de situaciones cotidianas y transformarse en propuestas que integran ciencia, sostenibilidad y necesidades de la sociedad.

Aprender haciendo: investigar, experimentar y resolver problemas

Detrás de cada producto existe un proceso de aprendizaje que involucra investigación, experimentación, toma de decisiones y resolución de dificultades. Para Fabiana Méndez Salvatierra, estudiante del equipo, la práctica constante ha sido fundamental para desarrollar el proyecto y relacionar los conocimientos adquiridos en diferentes semestres.

“Hay temas desde primer semestre que nosotros aún estando en sexto seguimos ocupando. Cada semestre aprendemos cosas nuevas y, al estar constantemente haciendo proyectos, cuando encontramos alguna problemática recurrimos a los docentes, ellos nos dan pistas y nosotros podemos analizar y resolver los problemas”, comenta.

Esta experiencia también fortalece sus expectativas profesionales. Méndez considera que las prácticas realizadas durante la carrera facilitarán su incorporación al ámbito laboral, especialmente porque tiene interés en las áreas de industria y bioquímica clínica.

La experiencia refleja el modelo educativo transformador de Unifranz, basado en el Aprender Haciendo, que promueve la aplicación de conocimientos teóricos en situaciones y desafíos reales. A través de los proyectos integradores, los estudiantes articulan diferentes asignaturas para investigar, experimentar y construir soluciones con acompañamiento docente.

Avilés explica que el papel de los docentes es orientar estos procesos para que las propuestas puedan desarrollarse con criterios profesionales y resultados adecuados. Su propósito es que los universitarios aprendan a responder a problemas reales, desde los relacionados con la salud hasta los ambientales y sociales.

Así, el proyecto de skincare con cáscaras de achachairú muestra que aprender también significa experimentar, equivocarse, investigar y encontrar nuevas posibilidades. Para estos futuros profesionales, la universidad se convierte en un espacio donde una idea puede transformarse en investigación aplicada y donde un recurso que antes se desechaba puede abrir oportunidades de innovación.