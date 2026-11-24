Pensar en el futuro no significa adivinar qué ocurrirá, sino anticipar cambios para tomar mejores decisiones desde el presente. Frente a desafíos como el cambio climático, la transformación tecnológica o el crecimiento urbano, la prospectiva permite explorar escenarios, identificar riesgos y oportunidades y plantear soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Este enfoque también abre nuevas posibilidades para una educación innovadora, capaz de preparar a las personas para afrontar escenarios de transformación.

“Nos permite anticiparnos a los cambios, comprender las tendencias emergentes y diseñar estrategias que aseguren un desarrollo sostenible e inclusivo. En un mundo en constante transformación, la prospectiva no es un ejercicio especulativo, sino una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas y la construcción de escenarios que orienten políticas, inversiones y acciones educativas hacia un porvenir deseado”, sostiene Verónica Ágreda de Pazos, rectora de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).

La prospectiva es el estudio sistemático de futuros posibles, probables y deseables. No busca predecir exactamente qué ocurrirá ni extrapolar tendencias de manera automática, sino analizar factores de cambio, incertidumbres y decisiones que pueden conducir a escenarios distintos. Su propósito es comprender qué podría suceder y qué acciones pueden emprenderse hoy para acercarse a un futuro deseado.

Los escenarios prospectivos ayudan a anticipar riesgos y oportunidades

Este enfoque parte de identificar un problema, definir un horizonte temporal, analizar tendencias y reconocer factores que podrían modificar una situación. Después, permite construir escenarios posibles y evaluar qué decisiones serían más convenientes en cada uno. Así, en lugar de actuar únicamente cuando surge una dificultad, se pueden preparar alternativas, detectar riesgos y aprovechar oportunidades con anticipación.

La prospectiva estratégica conecta ese análisis con objetivos y acciones concretas. El especialista Eduardo Chalapud Narváez, quien participó en Futures Week 2026, explicó sobre Framework Foresight, una metodología de exploración de futuros: “Lo importante de esta metodología es que trata de romper los ciclos políticos”. Su planteamiento destaca la necesidad de pensar a largo plazo en sectores que requieren continuidad, inversión y planificación, como el desarrollo urbano y el turismo.

Esta mirada también tiene aplicación en la formación profesional. Una institución educativa que analiza los cambios del mercado laboral, la inteligencia artificial y las nuevas necesidades sociales puede anticipar qué competencias serán relevantes y orientar sus programas, proyectos y experiencias prácticas para responder a esos escenarios. De esta manera, el pensamiento prospectivo permite vincular el aprendizaje con los desafíos que podrían enfrentar los futuros profesionales.

Los encuentros académicos impulsan el pensamiento de futuro

Unifranz incorpora esta mirada a espacios de reflexión, cocreación y el aprendizaje vinculado con los desafíos urbanos. Un ejemplo es Futures Week Bolivia 2026, desarrollado del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra bajo el concepto «Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030». El encuentro reunió a jóvenes, especialistas e instituciones para analizar propuestas en cinco dimensiones: ciudad saludable, educadora, sostenible, creativa y tecnológica.

“La prospectiva estratégica es clave en la construcción de un mejor mañana. A través del Nodo Bolivia del Millennium Project, promovemos la reflexión colectiva sobre los futuros posibles. La importancia de proyectar el futuro radica en nuestra capacidad de diseñarlo, de soñar y, sobre todo, de actuar en el presente para construirlo”, añade Ágreda.

El encuentro también propuso espacios de cocreación, talleres de fabricación digital y prototipado para explorar alternativas frente a desafíos del entorno. Estas actividades permiten que los estudiantes participen en el análisis de problemas, contrasten perspectivas y generen ideas, conectando el aprendizaje con la búsqueda de soluciones aplicables a su contexto.

Guillermo Gándara, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), destaca el papel de los jóvenes en estos procesos: “Eventos como el Futures Week demuestran que la juventud es el motor de la innovación y del cuidado del entorno. Es alentador ver cómo los estudiantes se comprometen con la construcción de un futuro más consciente y sostenible”.

Las decisiones presentes construyen futuros deseables

La prospectiva no elimina la incertidumbre ni garantiza que las soluciones funcionen, pero permite tomar decisiones con una mirada más amplia. Explorar escenarios posibles ayuda a reconocer riesgos, evaluar alternativas, aprovechar oportunidades y actuar antes de que los desafíos se conviertan en problemas mayores.

Pensar en el futuro también implica cuestionar las decisiones actuales y reconocer sus posibles consecuencias. En la educación, la planificación urbana, la tecnología o el desarrollo sostenible, anticipar cambios permite prepararse mejor y orientar las acciones hacia objetivos compartidos. El porvenir no está definido: también depende de las decisiones que se toman hoy.