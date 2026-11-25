¿Y si la papa, uno de los alimentos más representativos de la producción agrícola boliviana, pudiera convertirse en una alternativa a la leche de vaca? Esa pregunta está detrás de Papa Milk, una propuesta de negocio que demuestra cómo la creatividad y la capacidad de identificar oportunidades pueden llevar a mirar un producto cotidiano desde una perspectiva diferente.

La iniciativa fue desarrollada por Guery Jimmy Lima Quispe, Laura Daniela Flores Choque, Víctor Ramos Villarroel y Jhanneth Ventura Poma, estudiantes de la carrera de Auditoría Financiera y Control de Gestión de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), quienes decidieron salir de las ideas convencionales para explorar una posibilidad: dar un nuevo uso a la papa mediante la elaboración de una bebida de origen vegetal.

Más que concentrarse en desarrollar un producto terminado, el proyecto busca demostrar que incluso una materia prima tradicional puede convertirse en el punto de partida para una oportunidad empresarial. La propuesta todavía se encuentra en desarrollo, pero su planteamiento ya abre una conversación sobre innovación alimentaria, emprendimiento y aprovechamiento de los recursos nacionales.

Papa Milk: una idea de negocio que sale de lo convencional

Para los estudiantes, el potencial de esta iniciativa está en ofrecer una alternativa diferente a las bebidas lácteas y vegetales que actualmente se encuentran en el mercado. La papa, por su disponibilidad y producción en Bolivia, representa una materia prima que puede aprovecharse para explorar nuevas posibilidades de transformación.

«La papa es un alimento de fácil acceso y producción en Bolivia, por lo que permite elaborar una bebida vegetal con materia prima nacional», explican los integrantes del equipo.

La propuesta también parte de reconocer que los consumidores están abiertos a conocer nuevos productos, reducir su consumo de lácteos o incorporar alternativas de origen vegetal. Sin embargo, los estudiantes tienen claro que convertir esta idea en una opción competitiva requiere investigar y trabajar en aspectos como el sabor, la textura, el valor nutricional, la calidad y el precio.

El nombre Papa Milk sintetiza esa intención: conectar un alimento tradicional con una categoría de consumo diferente y construir una identidad que permita distinguir la propuesta de otras bebidas vegetales.

De una materia prima tradicional a una oportunidad económica

La innovación de Papa Milk no se limita a imaginar una bebida diferente. También plantea una forma de aprovechar la producción agrícola nacional y generar valor agregado a partir de un alimento que habitualmente se comercializa sin mayor transformación.

Los integrantes del equipo consideran que esta iniciativa podría abrir nuevas oportunidades para agricultores, pequeños emprendedores y otros actores vinculados con la cadena productiva. La elaboración de una bebida a base de papa implicaría desarrollar actividades de transformación, procesamiento, envasado y comercialización, con posibilidades de generar una nueva demanda para los productores.

Esta perspectiva cobra relevancia en un país donde la papa tiene un importante peso en la producción agrícola. Según el Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP), este tubérculo forma parte de los principales cultivos del departamento de La Paz. Para los estudiantes, aprovechar esa disponibilidad significa explorar una alternativa que conecte los recursos locales con las nuevas necesidades del mercado.

«Este proyecto permitiría transformar la papa, que generalmente se comercializa en su forma natural, en un producto elaborado con mayor valor agregado», señalan los jóvenes, quienes también identifican oportunidades de empleo y desarrollo económico en las regiones productoras.

La iniciativa, además, podría comenzar en mercados locales, ferias productivas, tiendas de alimentos y emprendimientos gastronómicos, para posteriormente explorar otros canales de distribución. La diversificación de presentaciones y sabores también forma parte de las posibilidades que contempla el equipo.

Innovar también significa identificar oportunidades y gestionar un negocio

El proyecto tiene otra particularidad: sus impulsores son estudiantes de Auditoría Financiera y Control de Gestión, una carrera cuya formación les permite abordar la idea no solamente desde la creatividad, sino también desde su posible viabilidad empresarial.

En ese sentido, Papa Milk contempla investigación de mercado, análisis de la competencia, evaluación de costos, planificación financiera y estrategias de comercialización. El documento del proyecto integrador incluye un estudio de mercado en el Distrito 6 de El Alto, con una muestra proyectada de 380 encuestas válidas, además de herramientas para determinar los costos de producción y las condiciones necesarias para implementar el emprendimiento.

Para el docente guía, Jhair Ivanov Lazcano Loredo, esta propuesta tiene potencial porque permite explorar un nicho poco atendido y aprovechar las características de una materia prima nacional. Sin embargo, advierte que desarrollar una bebida competitiva requiere trabajar en su composición nutricional.

La formulación deberá considerar procesos de fortificación con nutrientes como calcio, vitamina D, vitamina B12 y proteínas vegetales, para aproximarse al perfil nutricional de la leche convencional. También será necesario garantizar las condiciones de calidad e inocuidad alimentaria.

El docente destaca, además, que transformar la papa en un producto agroindustrial puede fortalecer la cadena de valor y abrir oportunidades para pequeños productores, cooperativas y nuevos emprendimientos.

Más allá de que el producto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, Papa Milk refleja una de las posibilidades más interesantes de la formación universitaria: aprender a observar el entorno, identificar oportunidades y convertir una idea poco convencional en un proyecto que pueda evaluarse desde distintas perspectivas.

La experiencia también pone en práctica el enfoque de aprendizaje aplicado de Unifranz, donde los proyectos integradores permiten que los estudiantes relacionen los conocimientos de su carrera con desafíos y oportunidades del mundo real. En este caso, cuatro futuros profesionales decidieron mirar un alimento cotidiano de otra manera y preguntarse qué nuevo negocio podría surgir de él.

Porque pensar fuera de la caja no siempre significa inventar algo desde cero. A veces, la innovación comienza cuando se descubre que un recurso conocido puede tener un uso que todavía no habíamos imaginado. Papa Milk es, precisamente, una apuesta por explorar esa posibilidad: convertir la papa en una oportunidad de negocio y demostrar que las ideas más inesperadas también pueden abrir nuevos caminos para el emprendimiento boliviano.