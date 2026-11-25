La violencia contra las mujeres también ocurre en internet. Amenazas, hostigamiento, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y contenidos falsos creados con inteligencia artificial vulneran derechos y pueden afectar la seguridad y la salud emocional de las víctimas. Reconocer estas agresiones, conservar pruebas y buscar orientación jurídica son pasos fundamentales para activar mecanismos de protección.

¿Qué es la violencia digital contra las mujeres?

Es el uso de tecnologías y redes sociales para intimidar, controlar, acosar, humillar o extorsionar. Incluye mensajes amenazantes, publicación de datos personales, perfiles falsos y circulación de fotografías o videos íntimos sin autorización. También comprende los deepfakes: imágenes, audios o videos manipulados con inteligencia artificial para atribuir a una persona situaciones que nunca ocurrieron.

El problema no es únicamente tecnológico. Para Fabricio Góngora, docente de Derecho de Unifranz La Paz, la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural que no se resuelve solo con normas. El especialista sostiene que “la formación académica con enfoque de género y basada en el respeto de los Derechos Humanos es fundamental”. Su análisis sobre por qué las leyes aún no garantizan una protección real destaca la importancia de aplicar efectivamente la normativa y fortalecer la respuesta institucional.

¿Qué hacer si una mujer es víctima de acoso digital?

El primer paso es conservar las pruebas antes de bloquear o reportar al agresor. Se deben guardar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario, fechas, mensajes y archivos originales. También es importante registrar la dirección web de las publicaciones. No se debe reenviar material íntimo ni responder a amenazas o extorsiones.

Después, se puede reportar el contenido en la plataforma y acudir a las instancias competentes, como la Policía o el Ministerio Público. También es posible buscar orientación en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). La Ley 348 establece mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y sanción frente a la violencia contra las mujeres.

La necesidad de acercar información jurídica se refleja en No estás sola/o, una plataforma gratuita creada por Miriam Mamani y Fabiana Zambrana, egresadas de Derecho de Unifranz El Alto. La herramienta reúne información legal, rutas de denuncia y contactos institucionales. “Queremos que cualquier mujer, desde su celular, pueda encontrar respuestas inmediatas: dónde denunciar, qué documentos llevar y cómo ejercer sus derechos”, explica Mamani. La iniciativa, nacida como proyecto integrador, continúa activa y demuestra cómo la formación jurídica puede facilitar el acceso a orientación y ayuda.

¿Cómo evitar la revictimización?

La atención institucional debe evitar que la persona afectada repita innecesariamente su relato o enfrente cuestionamientos que la responsabilicen por la agresión. Isabel Villarroel, docente de Derecho de Unifranz, destacó el valor de los protocolos elaborados por estudiantes para un centro de acogida, porque permiten “evitar la vulneración de derechos en el ingreso de estas personas que sufren violencia, mujeres y niños, y evitar su revictimización”. El proyecto muestra cómo el conocimiento jurídico puede convertirse en herramientas concretas de protección.

La violencia digital también puede provocar ansiedad, miedo, aislamiento y afectaciones a la autoestima. Por eso, el acompañamiento psicológico complementa la respuesta legal. Desde la prevención tecnológica, se recomienda revisar la privacidad de las cuentas, activar la verificación en dos pasos y limitar quién puede contactar o etiquetar a una persona.

¿Cómo se prepara el Derecho para enfrentar la violencia digital?

La nueva malla de Derecho de Unifranz incorpora contenidos relacionados con la protección de derechos y los desafíos tecnológicos. La mención Justicia Penal Digital aborda criminología digital, evidencia digital y práctica forense, competencias relevantes para analizar pruebas y construir estrategias jurídicas en casos que ocurren en redes y plataformas.

También incluye la microcredencial Protección Jurídica de Grupos Vulnerables, vinculada con la defensa de personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad. A esto se suman asignaturas como Criminología Digital, Ciencias Auxiliares y Evidencia Digital y Práctica Forense Penal Digital.

La carrera contempla cuatro años de formación, ocho semestres, seis microcredenciales y dos menciones profesionales. Esta preparación conecta el ejercicio jurídico con nuevas formas de vulneración de derechos y con la necesidad de aplicar la ley con perspectiva de género.

La violencia contra las mujeres no termina en la pantalla. Identificarla, documentarla y denunciarla requiere información accesible, instituciones que protejan sin revictimizar y profesionales preparados para defender los derechos también en los entornos digitales.