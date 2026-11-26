La inteligencia artificial, la automatización de documentos y las plataformas digitales están transformando el ejercicio de la abogacía. Esta evolución plantea un desafío para las universidades: formar profesionales que, además de dominar las leyes, comprendan la tecnología, sepan interpretar información digital y actúen con criterio ético y responsabilidad.

«El abogado del futuro debe hablar dos lenguajes: el jurídico y el tecnológico», afirma Mirtha Vargas, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) Cochabamba. Esta doble competencia permite comprender los nuevos escenarios legales, desde los contratos digitales hasta los conflictos relacionados con el uso de datos personales y la inteligencia artificial.

La formación del abogado del siglo XXI requiere integrar conocimientos jurídicos sólidos, competencias digitales y habilidades humanas para responder a una sociedad en constante transformación.

El Derecho incorpora nuevas competencias digitales

La transformación tecnológica modifica la investigación jurídica, la gestión de casos y el análisis de pruebas. Ruth Torres, docente de la carrera de Derecho de Unifranz La Paz, explica que «El derecho es dinámico y va a estar en constante desarrollo y versatilidad. No es estático, es una ciencia social que va cambiando conforme el contexto social lo amerita».

En ese escenario cobran relevancia áreas como Legal Tech y Gobernanza Digital. «El Legal Tech es la aplicación de la tecnología al derecho y la Gobernanza Digital es la aplicación del derecho a la tecnología», precisa Torres. Ambas disciplinas permiten comprender el uso de herramientas digitales en la práctica legal y el marco normativo que debe regular su aplicación.

La protección de datos personales, los ciberdelitos, los contratos digitales, el blockchain y la ciberseguridad forman parte de los nuevos desafíos profesionales. Por eso, la educación innovadora prepara a los estudiantes para analizar problemas que antes no tenían la misma presencia en el ejercicio jurídico, sin descuidar las bases del Derecho Civil, Penal, Constitucional y Procesal.

La inteligencia artificial exige criterio jurídico y responsabilidad ética

La inteligencia artificial facilita la búsqueda de información, automatiza tareas repetitivas y agiliza la elaboración de documentos. Sin embargo, sus respuestas no siempre son exactas y requieren una revisión profesional rigurosa. William Llanos, docente de Derecho de Unifranz, advierte: «La tecnología no viene a reemplazar al abogado, pero sí va a reemplazar al abogado que no se actualice».

Este panorama exige desarrollar pensamiento crítico, capacidad de análisis, comunicación efectiva y responsabilidad ética. El profesional debe verificar la información generada por sistemas automatizados, identificar posibles sesgos y proteger la confidencialidad de sus clientes. La experiencia práctica resulta fundamental para aplicar estas competencias en situaciones concretas y comprender los límites de las herramientas digitales.

La aplicación de tecnología también alcanza a la investigación penal. Isabel Villarroel, directora de la carrera de Derecho de Unifranz La Paz, destaca la importancia de conocer las herramientas técnicas para interpretar evidencias electrónicas, como los registros de geolocalización, las conversaciones y las llamadas que pueden contribuir al esclarecimiento de un delito. Sin embargo, advierte: «No puede estar la tecnología sobre el Derecho». (Más sobre Justicia Penal Digital).

Unifranz actualiza la malla curricular frente a los avances tecnológicos

En respuesta a esta transformación, Unifranz actualizó la malla curricular de la carrera de Derecho para incorporar los avances tecnológicos y las nuevas demandas del ejercicio jurídico. Esta evolución académica articula los fundamentos tradicionales de la profesión con contenidos sobre inteligencia artificial, Legal Tech, gobernanza digital, blockchain y justicia penal digital. El propósito es que los futuros abogados desarrollen competencias para comprender los cambios tecnológicos, anticipar sus implicaciones legales y responder a los desafíos de un entorno profesional cada vez más digitalizado.

La propuesta académica contempla dos menciones profesionales: Legal Tech y Gobernanza Digital, y Justicia Penal Digital. La primera aborda contenidos como gobierno corporativo digital, compliance, blockchain, criptoactivos, contratos digitales y gestión de riesgos jurídicos. La segunda profundiza en criminología digital, evidencia electrónica, práctica forense y litigio penal internacional.

La malla también incorpora seis microcredenciales: Gestión y Evaluación de Impactos Ambientales, Métodos Alternativos de Solución de Controversias, Derecho de los Recursos Naturales, Compliance Corporativo, Derecho de la Propiedad Intelectual y Protección Jurídica de Grupos Vulnerables. Estas certificaciones permiten desarrollar y acreditar habilidades específicas durante la carrera.

A esta formación se suman asignaturas como Inteligencia Artificial Aplicada, Ciudadanía Digital, Bienes y Activos Digitales, Gobierno Corporativo Digital, Blockchain y Criptoactivos, y Gestión de Riesgos y Seguridad Jurídica Digital. Los proyectos integradores, las prácticas profesionales y el análisis de casos permiten vincular los conocimientos académicos con situaciones reales del ejercicio jurídico.

El reto no consiste en convertir al abogado en programador, sino en formar profesionales capaces de comprender la tecnología, anticipar riesgos, proteger derechos y tomar decisiones fundamentadas. Pese a la digitalización, el conocimiento jurídico seguirá siendo esencial, pero deberá complementarse con actualización permanente, criterio ético y capacidad de adaptación.