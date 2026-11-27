La Bienal de Diseño y Cartel Bolivia (BICeBé) 2027 ya está en marcha y tendrá a Suiza como país invitado. Esta décima versión abrirá el NODO BICeBé a la participación de estudiantes bolivianos, quienes podrán postular sus diseños y prototipos desarrollados entre 2025 y 2027. Las convocatorias internacionales ya están abiertas y la programación se realizará en el último trimestre del próximo año, con Santa Cruz como sede.

“Uno de los principales objetivos que tiene la Bienal es la transmisión de conocimiento, el aprendizaje (...). El diseño tiene una capacidad increíble de aporte a las sociedades, de contribuir al desarrollo, de pensar en una sociedad mucho mejor. Como diseñadores somos servidores de las personas”, señaló Susana Machicao, directora de la BICeBé .

El lanzamiento oficial marca una nueva etapa para una bienal que, desde 2009, ha reunido a diseñadores, docentes, estudiantes, empresas e instituciones para conectar la producción boliviana con referentes y experiencias de otros países. En Bolivia, la Universidad privada Franz Tamayo (Unifranz) es uno de los principales impulsores del evento.

“La Bienal está en marcha una vez más con todo su poder de convocatoria, pero sobre todo de transformación en lo social, lo económico y lo cultural. La convocatoria nacional de diseño, esta edición se abre también a los prototipos de los estudiantes y creo que eso también es muy potente porque adopta una nueva dimensión”, añadió Verónica Ágreda, rectora nacional de Unifranz.

Como indicó Ágreda, una de las novedades de esta edición está en el NODO BICeBé. En su segunda versión, la plataforma, dirigida a la participación de diseñadores bolivianos y residentes en el país, estudios y empresas del sector, incorpora a estudiantes, quienes podrán postular prototipos creados entre 2025 y 2027. La apertura reconoce que el desarrollo de propuestas de diseño también ocurre durante la formación académica y ofrece a los jóvenes la posibilidad de confrontar sus trabajos con criterios profesionales.

La convocatoria para este espacio contempla cuatro categorías: diseño gráfico y comunicación visual, diseño de moda y accesorios, diseño industrial y/o de producto, y diseño digital/UX. El jurado estará integrado por Manuel Figueroa, de Chile, y las bolivianas Maya McLean y Ericka Suárez Weise. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo de 2027.

Para Machicao, la participación de la academia es fundamental y se ha extendido, desde los inicios de la Bienal, a casi todas las universidades del país que cuentan con carreras creativas, además de programas de publicidad y marketing e instituciones de otros países latinoamericanos. Afirmó que no solo se busca acercar a los estudiantes, sino involucrar a los docentes en la formación y la evaluación de las profesiones creativas.

Asimismo, la convocatoria internacional de carteles está abierta a participantes de todo el mundo y contempla seis categorías. En las categorías cultural, social, publicitaria y motion design la temática es libre. En la de obras inéditas el tema es “Lo incuantificable”, mientras que la clasificación dirigida a estudiantes (de 18 y 25 años) el tema es “Florecer. El poder de llegar a ser”. La participación es gratuita y las postulaciones se recibirán hasta el 2 de abril de 2027.

La selección estará a cargo de siete profesionales de Bolivia y otros países: Pep Carrió, de España; Radek Staniec, de Polonia; Nubikini, de Venezuela-Colombia; Sophie Rubín, de Suiza; Fons Hickmann, de Alemania; y los bolivianos Roberto Unterladstaetter y Marcela Anze. Además de evaluar las propuestas, los integrantes del jurado serán parte de los primeros invitados confirmados para las actividades de la Bienal.

Adicionalmente, la elección de Suiza como país invitado permitirá incorporar a la programación una exposición dedicada a su tradición de diseño, reconocida por sus aportes a la tipografía, la comunicación visual y el diseño de productos. La claridad, la funcionalidad y la precisión son algunos de los principios que caracterizan esa escuela y que ofrecen un punto de partida para el intercambio con las prácticas contemporáneas bolivianas.

Unifranz Santa Cruz recibirá nuevamente la Bienal

Después de su edición de 2023 en Santa Cruz y de su paso por Cochabamba en 2025, la BICeBé regresará a la capital cruceña para su edición 2027. Allí se desarrollarán varias exposiciones y actividades.

La agenda incluirá el Congreso Internacional de Diseño BICeBé, Charlas de Creativos, talleres, la Exhibición Internacional de Carteles, la Exhibición de Diseño Nacional NODO y la segunda versión del Design Jam, además de otras actividades que se anunciarán posteriormente.

La organización cuenta con el respaldo de instituciones culturales, embajadas, empresas y universidades. Entre sus aliados nacionales está Unifranz, que acompaña la Bienal desde hace años y que será la sede para la realización de talleres y actividades centrales del Congreso.

Machicao recordó que Unifranz fue la primera universidad que creyó en la iniciativa y acompañó su crecimiento. Actualmente, su participación se extiende a las sedes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para la directora, estos vínculos permiten que la Bienal no se limite a presentar obras, sino que genere experiencias de aprendizaje y acerque a los estudiantes a profesionales y tendencias internacionales.

La BICeBé forma parte del Consejo Internacional de Diseño (ICoD) , una red global que articula a la comunidad profesional del sector. Desde esa conexión, la Bienal busca seguir proyectando el diseño boliviano y generar espacios donde las nuevas generaciones puedan mostrar su trabajo, conocer otras experiencias y ampliar sus perspectivas profesionales.

Las convocatorias para la edición 2027 pueden consultarse y descargarse en www.bicebebolivia.com . La recepción de carteles internacionales estará abierta hasta el 2 de abril de 2027, mientras que los proyectos de NODO BICeBé podrán presentarse hasta el 31 de marzo.