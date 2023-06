La Fexco 2023 concluyó exitosamente y generó más de 150 millones de dólares

Cochabamba

Con gran éxito concluyó la primera versión de la Feria Internacional Exposición de Cochabamba (Fexco 2023). El gerente general, Alberto Arze calificó como positiva la feria e informó que generó un movimiento económico de más de 150 millones de dólares, asimismo, se contó con la presencia de más de 300.000 visitantes.

En la Fexco participaron expositores, productores, fabricantes, proveedores y distribuidores, entre otros rubros que mostraron su mejor oferta. También se desarrolló la Rueda Internacional de Negocios en la que se reunieron de modo presencial y virtual más de 300 empresas interesadas en sostener citas de negocios, tanto de oferta como de demanda.

El stand de la Red Uno cierra la feria junto a Sabores Bolivianos, durante la semana se contó con la presencia de los diferentes presentadores a nivel nacional y realizó la transmisión de Notivisión desde el lugar. El evento estuvo lleno de emociones, la gente aprovechó en sacar fotos junto a sus presentadores favoritos y pudieron vivir la experiencia del trabajo periodístico diario que realiza nuestra casa televisiva.

En el evento participó el alcalde Manfred Reyes Villa, quien destacó que el aparato productivo departamental fue beneficiado por el movimiento que se generó para los sectores hotelero, gastronómico y de transporte.

“Estos 11 días hemos estado reactivando la economía de Cochabamba. Muchas empresas van a venir acá a invertir y eso genera el empleo. Eso es lo que me interesa, que se mueva de nuevo la economía em Cochabamba, como era antes. No solamente tiene que ser Santa Cruz o La Paz o Tarija, sino también nuestra llajta, no se va a quedar atrás”, dijo.