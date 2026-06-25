Marset cambia de abogado antes de nueva audiencia en Estados Unidos

A una semana de una nueva instancia judicial en Estados Unidos, el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dio un giro a su defensa legal.

Desde la cárcel, Marset decidió cambiar a todo su equipo de abogados, denunció una presunta extorsión por parte de agentes federales estadounidenses y rechazó los cargos que enfrenta ante la justicia norteamericana.

“No soy culpable de los cargos de los que se me acusa y estoy preparado para probarlo”, escribió Marset en una carta dirigida a la jueza que atiende su caso.

Según un reporte de Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, Marset denunció que dos agentes estadounidenses lo habrían presionado para entregar la clave de una billetera digital donde supuestamente mantiene cerca de USD 4 millones en criptomonedas.

De acuerdo con esa versión, al negarse a entregar el acceso, los agentes habrían llamado a su madre por WhatsApp para exigir fotografías de una libreta que contenía las claves de la billetera.

Marset aseguró en la carta que los mensajes se conservan y que constituirían prueba escrita de la presunta conducta extorsiva.

Cambio total de defensa

El uruguayo también apartó de su defensa a los abogados Eugene Rossi, de Washington D.C., y Michael Padula, de Miami.

Según la carta, Marset cuestionó que sus anteriores defensores no hubieran informado sobre los hechos denunciados ni presentado acciones legales para remover al fiscal principal del caso.

Tras ese cambio, el abogado de Washington Robert Feitel asumió como nuevo defensor de Marset.

La nueva estrategia legal apunta no solo a responder a las acusaciones de la Fiscalía estadounidense, sino también a cuestionar presuntas irregularidades ocurridas desde su captura y posterior entrega a Estados Unidos.

Reclama irregularidades en su traslado

Marset fue detenido el pasado 13 de marzo en un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con conspiración de lavado de dinero.

El uruguayo sostiene que su entrega a autoridades estadounidenses fue irregular y que se habrían vulnerado tratados internacionales.

También afirmó que, al llegar al Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington, sus solicitudes de asistencia legal fueron ignoradas y que fue sometido a interrogatorio.

Según su denuncia, incluso se habrían alterado sus declaraciones oficiales al registrar sus negaciones de culpabilidad como si fueran admisiones.

Caso judicial en Estados Unidos

Marset permanecía prófugo desde 2023 y era considerado uno de los fugitivos más buscados de la región.

En Paraguay se lo vincula con el caso A Ultranza PY, una de las mayores investigaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero en ese país.

En Estados Unidos, los fiscales lo acusan de utilizar el sistema financiero para lavar dinero presuntamente vinculado al narcotráfico. En una audiencia anterior, la Fiscalía también dejó abierta la posibilidad de ampliar los cargos.

Hasta el momento, según los reportes judiciales disponibles, el caso se concentra en acusaciones de lavado de dinero, mientras la defensa insiste en cuestionar el proceso y reivindicar la inocencia del acusado.

La nueva audiencia será clave para conocer el rumbo de la causa, el alcance de la nueva defensa y la respuesta judicial a las denuncias presentadas por Marset desde prisión.

Con información de portal de noticias Búsqueda y Última Hora

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