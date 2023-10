Mujer israelí huyó con su bebé y supo de la muerte de su esposo en una entrevista

Israel

En una entrevista realizada por Sky News realizaron la entrevista a una mujer israelí que narraba cómo logró salir con vida junto con su bebé. La joven madre de nombre Shaylee Atary, se escondió por 27 horas.

Con su pequeña en brazos narró que los terroristas de Hamás irrumpieron en la casa de su familia en Kfar Aza, ella se encontraba preparándose para alimentar a su bebé. Al ver lo que pasaba tomó a la pequeña y salió corriendo del edificio.

Atary guardaba la esperanza que su pareja estaba con vida en algún lugar, quizá herido, pero vivo. “Siento que cada minuto cuenta en este momento. Está herido en alguna parte o ha sido secuestrado, por lo que cada minuto es importante”, declaraba en una entrevista.

De pronto sonó un teléfono y el rostro de Shaylee cambió por completo. Comenzó a preguntar qué ocurría, mientras otros miembros de la familia se apresuran a quitarle a la bebé de los brazos.

La devastadora noticia causó que se derrumbara y rompiera en llanto, mientras quienes estaban en el lugar intentaban consolarla. Yahav Winner, un cineasta israelí había trabajado como actor en varios cortos y dirigió “The Boy”.

En entrevista con otros medios, Atary lamentó la muerte de su esposo, pero celebró su valentía a la hora de protegerla a ella y a la hija de ambos.

“Por el testimonio del soldado que encontró el cuerpo de Yahav, ahora sé que fue asesinado de un solo disparo en la cabeza. No sufrió. También sé que no solo bloqueó la ventana de nuestro dormitorio, sino que intentó cerrar la puerta. No huyó. Siguió intentando salvarnos. Ese era mi marido”, declaró.