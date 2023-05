Sale a la luz la seria petición que le hizo Shakira a Tom Cruise

Cargando...

Miami, Estados Unidos

Después de dejar atrás España, Shakira ha iniciado una nueva etapa de su vida en Miami (Estados Unidos) junto a sus hijos Milan y Sasha y su familia más cercana. Y, desde que se separó de Gerard Piqué, parece que la estrella internacional no para de hacer cosas. Hace unas semanas la cantante acudió al GP de Miami y ahí coincidió con otro rostro internacional: Tom Cruise.

Unas imágenes que dieron mucho de qué hablar y que han generado todo tipo de especulaciones y rumores. Es más, desde entonces diferentes informaciones han aflorado. De hecho, 'Page Six' apuntó que el actor estadounidense estaría muy interesado en conocerla. "Él está extremadamente interesado en buscarla", citó el portal.

Shakira habría pedido a Tom Cruise que por favor cese los coqueteos, ya que no está interesada en él. Foto: AFP

Según la información de la revista Heat, al parecer el intérprete, catorce años mayor que Shakira, se estaría enamorando de la cantante, pero ella no tiene ningún interés. “Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”, cuenta una fuente a la revista.

“Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”, añade este informante.

Heat ha sacado a la luz que la cantante colombiana habría pedido encarecidamente a Tom Cruise detener sus intentos por conquistarla. Dicha fuente del medio citado, señala que "ella no quiere avergonzarle o molestarle, pero no hay atracción o romance, por su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada, pero no interesada".

Un mensaje de Shakira que que fue "educadamente" transmitido a Cruise. Asimismo, según informa 'Us Weekly', la artista internacional encontró los rumores "divertidísimos", pero tiene claro que no tiene planes de ir más allá.