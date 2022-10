"Sombreros Anti-Trampa": Garantiza evitar las 'copias' en los exámenes

Cargando...

Una docente tuvo la creativa iniciativa de que sus estudiantes propusieran una forma de evitar las conocidas 'copias' durante los exámenes. La sugerencia fue los sombreros 'anti-trampa' que fueron usados por los universitarios de la ciudad de Legazpi, en Filipinas.

Esta idea impide que puedan copiarse de sus compañeros de aula en los exámenes, la profesora de mecatrónica, Mary Joy Mandane-Ortiz, declaró a la BBC que buscaba una forma divertida de garantizar "la integridad y honestidad" en sus clases.

La propuesta generó una lluvia de ideas creativas en los estudiantes, quienes confeccionaron cascos con cartón, hojas, materiales reciclados, prendas de vestir e incluso maples de huevo, llegaron listos para rendir sus exámenes parciales los días 17 y 18 de octubre.

Todo parece indicar que el método de Mandane-Ortiz, fue un éxito. "El examen parcial, que era aterrador y estresante, se volvió divertido y colorido", declaró a medios locales. Asimismo, agregó que, a modo de recompensa, los alumnos recibieron dos puntos extra, si bien subrayó que "sigue creyendo que lo mejor es tener integridad, con o sin sombrero anti-trampa".

Los usuarios no esperaron para pronunciarse sobre la colorida iniciativa, que sacó a relucir la creatividad y talento de los universitarios, quienes sorprendieron a compañeros de otras facultades. La iniciativa compartida en redes sociales no tardó en recibir miles de "me gusta".