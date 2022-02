Fue a hacer tarea en la computadora del vecino y terminó asesinada

Cargando...

España

La familia de la menor de 14 años asesinada en España habla de la relación con el acusado, un hecho que provocó no solo indignación sino también la determinación de 3 días de luto y la suspensión de actividades carnavaleras en el municipio Alcalá la Real.

La niña fue encontrada desnuda en las ruinas de una iglesia de Jaén con signos de haber sido estrangulada. El acusado por el asesinato llamó a la Policía y confesó el crimen, aún así no quiso colaborar para encontrar el cuerpo de la menor.

Los familiares de la niña se encuentran destrozados por la tragedia y piden justicia. Hakima, madre de la víctima, cuenta cómo se encuentran en estos momentos: "La gente habla en la televisión y yo no sé todavía cómo murió mi hija, estoy fatal pero no voy a perder la cabeza".

La mujer habla muy alterada por lo sucedido: "Que el asesino se pudra en la cárcel, es un salvaje que le ha cortado las piernas".

"Mi hija no salía con chicos, no tenía problemas ni venía con cosas raras", asegura la mujer al borde de las lágrimas. Además, relata lo que sucedió antes del asesinato: "Mi hija me pidió salir para hacer un trabajo, yo no tengo computadora porque soy una mujer pobre, así que fue a casa de una amiga". Hakima cuenta destrozada cómo le han arrebatado el futuro que tanto quería para su hija tras con el gran esfuerzo que supone sacar a sus hijos adelante siendo madre soltera.

"Era la primera vez que iba a estudiar con esa chica y es vecina del asesino"

"Ella se fue a las 17:30 para estudiar con su amiga pero le dijo a su madre que a las 20:30 estaría en la casa", asegura Kamal, primo de la víctima. Además, declara que a partir de la hora de regreso "no saben nada de la niña". Por otro lado, el hombre comenta: "Ella nunca ha andado con chicos, siempre con las chicas".

La familia sospecha que tendieran una trampa a Jaula, su primo declara: "Era la primera vez que iba a estudiar con esa chica y es vecina del asesino". Además, añade: "Cuando estábamos en el cuartel, la chica dijo que mi prima se había ido con un amigo, ¿cómo puede ser que no lo conozca si van con ellas andando?".

Su madre asegura que el hecho de que su hija no volviera a la hora que dijo era muy extraño porque es una chica de palabra. Más tarde, la familia comenta que la compañera de Jaula les llamó para comprobar si había llegado a casa.

Luto de tres días

La trágica muerte de la niña, a quienes llamaban cariñosamente Jaula, ha motivado que el Ayuntamiento de la localidad jienense haya decretado tres días de luto y la suspensión de cualquier acto festivo por carnaval. La madre de la niña, Hakima, acudió al acto convocado por la Corporación municipal, donde fue recibida por el alcalde y protagonizó momentos de enorme dolor pidiendo justicia para su hija.