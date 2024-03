Cargando...

Brasil

Una trabajadora de una gasolinera perdió la vida el pasado domingo a manos de su ex pareja. La víctima, identificada como Raissa Raiara, de 30 años, fue brutalmente atacada mientras se encontraba laborando en la ciudad de Bonito de Santa Fe, en Brasil.

El trágico suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se observa cómo el agresor llega al lugar en una motocicleta, saca un arma de fuego de una bolsa y dispara a quemarropa contra la cabeza de Raissa, quien falleció de manera instantánea. Posteriormente, el perpetrador disparó varias veces más contra el cuerpo de la mujer antes de darse a la fuga.

La policía local informó que el presunto responsable de este crimen, identificado como Francisco Dunga de Sousa, se entregó voluntariamente en la comisaría de la ciudad tras el incidente.

Según la investigación policial, Sousa había mantenido una relación con la víctima durante tres meses antes del fatídico evento. Se reveló que Raissa había decidido terminar la relación, lo que habría desencadenado la ira del agresor y su posterior acto de violencia.

Audios enviados por Raissa a una amiga a través de una aplicación de mensajería revelan la angustia y el miedo que sentía la víctima hacia su ex pareja. En las conversaciones, Raissa describe a Sousa como un hombre controlador que limitaba su vida social, prohibiéndole tener amigos, salir de casa o incluso trabajar.

"Él quería que viviera solo para él. No podía ser amiga de nadie, no podía hablar con nadie, no podía ir al gimnasio, solo podía ir sola a la panadería, no podía ir a ningún otro lugar, no sé, no podía hacer nada con mi vida, no podía conseguir trabajo, tenía que ir a trabajar allí con él y... Dios mío, estaba... ya sabes... Estuve a punto de volverme loca", expresó Raissa en uno de los mensajes.