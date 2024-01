Una popular presentadora de noticias muere días después de casarse en EE.UU.

Estados Unidos

Amanda Hanson era una popular presentadora de noticias y su muerte ha conmocionado a sus compañeros y familiares, ya que ocurrió de forma imprevista tan solo unos pocos días después de la boda.

Además, Amanda tenía tan solo 38 años cuando tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital. Dicha emergencia no ha sido revelada a los medios de comunicación; sin embargo, sus compañeros del canal de noticias donde trabajaba han estado expresando su dolor a través de mensajes en redes.

De la misma manera, se afirma que su esposo se encuentra devastado, ya que mantenían una relación de muchos años, y todos los que los conocían sabían que uno era el amor de la vida del otro.

"No es real. No puedes haber partido. Mi amiga, mi compañera de escritorio y confidente en la sala de noticias durante tantos años. Todavía puedo escuchar tu risa, ver tu entusiasmo y sentir tu pasión por la vida. ¿Quién más puede bailar a las 4:00 a.m.?" expresó la presentadora Diana Davies , amiga de Amanda, en su cuenta de Facebook.