El Festival ‘The Town’ Debuta en Brasil

The Town realizará su primera edición en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo, durante los días 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre.

Este festival se perfila como uno de los más interesantes de este año además de convertirse en el más grande de su ciudad.

Organizado por el fundador de Rock in Rio, Roberto Medina.

Contará con 6 escenarios, un escenario para nuevos artistas, montaña rusa, rueda gigante, tirolesa, área de comidas y otras atracciones.

Las fechas encabezadas por Bruno Mars (3 y 10 de septiembre), Foo Fighters (9 de septiembre) Post Malone (2 de septiembre) y Maroon 5 (7 de septiembre).

Otros artistas que actuarán en el festival, que contará con seis escenarios en el lugar de Cidade da Música, incluyen Queens of the Stone Age, Garbage, Demi Lovato, Wet Leg, The Chainsmokers, Liam Payne, Iggy Azalea, Bebe Rexha, HER y Kim Petras.

DETALLES DEL FESTIVAL:

Un momento especial ocurrirá el primer día del festival que combina espectáculo de luces con música, fuegos artificiales y transmisión en vivo en todas las pantallas LED dentro del recinto.

La organización también anunció una alianza con el Grupo CCR que permitirá que los trenes funcionen durante las 24 horas en los días del festival.

