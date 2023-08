Movilizaciones en Bolivia: ¿Por qué protestan los maestros y gremiales?

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes 28 de agosto marca el inicio de una semana de protestas y movilizaciones en Bolivia, con demandas que abarcan desde el sector educativo hasta el gremial. En medio de un clima de creciente tensión, la Federación de Maestros Urbanos de Bolivia anunció su decisión de llevar a cabo una marcha el viernes 1 de septiembre en La Paz, extendiéndose posteriormente por todo el país. En tanto, los gremiales iniciaron las protestas en La Paz y Santa Cruz con el cierre temporal de avenidas.

La Federación de maestros afirmó que su pliego petitorio, que incluye el ascenso de categorías y la jubilación con el 100%, fue ignorado por el Gobierno nacional. El dirigente del Magisterio, José Luis Álvarez, enfatizó la importancia de luchar por un mayor presupuesto educativo para el próximo año.

La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz dejó en clara su disposición al diálogo, pero rechazó cualquier intento de imposición, resaltando así su enfoque en la búsqueda de soluciones constructivas. En este contexto, el gremio ratificó con determinación la convocatoria para un mitin programado este lunes.

Por otro lado, la Confederación de Gremiales de Bolivia también se unió a las movilizaciones de esta semana. Este mismo lunes, sus miembros marcharon en La Paz y Cochabamba en rechazo a la facturación en línea ya los controles de la Aduana, así como para hacer oír otras demandas que, según afirman, no fueron atendidas por el Gobierno central.

Antonio “Toño” Siñani, dirigente de los gremiales, aseguró que la movilización se expandirá a nivel nacional hasta que sus reclamos sean escuchados. Uno de los temas centrales de su protesta es la preocupación por la facturación electrónica, que, según ellos, está afectando negativamente a los gremiales y a su capacidad de operar económicamente.

Recordemos que, el pasado viernes 25 de agosto, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, aclaró que los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado no emiten factura y que tampoco están incluidos en ninguna modalidad de facturación en línea. La autoridad hizo la aclaración ante la marcha anunciada por gremiales de La Paz y Cochabamba para este lunes 28, en rechazo a la facturación electrónica.

“Las personas que se encuentran dentro del Régimen Tributario Simplificado, como son los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos, no emiten factura de ningún tipo. ¿Qué obligación tendrían de implementar un sistema de facturación en línea?, no tienen obligación, porque no emiten factura”, detalló la autoridad en conferencia de prensa.