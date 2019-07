Abandonó a su pequeña en el pavimento tras pelear con su 'ex'

Una madre desalmada enfrenta cargos criminales tras dejar en el pavimento a su bebé de tan solo 11 meses. Además que antes de subirse a su automóvil retrocedió en dirección del infante que gateaba en la acera, todo porque el padre se retrasó en recogerla.

El hecho sucedió en Brasil y una cámara de vigilancia grabó el terrible momento en que Beatriz Fernández (madre acusada), puso a su bebé en una acera después de pelear con el padre de la niña.

Fernández afirma que sus acciones se realizaron en un momento de locura después de que el ex compañero, Eduardo Anibal, aparentemente se retrasara más de cuatro horas y media en recoger a su hija.

Ella dijo que nunca tuvo la intención de causar daño a su hija y que si bien no puede explicar completamente la lógica detrás de sus acciones, está suplicando a los jueces que no la penalicen por un error momentáneo.

Este jueves, un tribunal de protección de menores decidirá si debe perder la custodia de su hija por completo. El padre ha recibido una tutela temporal hasta que se resuelva el asunto.

Los hechos

Las escenas perturbadoras ocurrieron el 9 de junio en Joao Pessoa, noreste de Brasil. Anibal, un abogado, tenía programado llevar a su hija durante todo el fin de semana. Según Fernández , ella se puso ansiosa y estresada cuando él no se presentó a la hora acordada el sábado por la mañana.

Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran el momento alarmante en que la joven de 23 años baja a su bebé, quien solo lleva un pañal, lo saca de un automóvil estacionado y luego lo deja en el pavimento, detrás del vehículo. El bebé se sienta solo por unos segundos y luego comienza a gatear.

Mientras tanto, Fernández cierra la puerta del pasajero y se sube al asiento del conductor y pone el auto en reversa. Se mueve hacia atrás y luego de repente frena cuando se percata de la presencia de una mujer en la calle.

El domingo, en una entrevista con el programa Fantástico de Globo, en el que se emitió por primera vez el video, Fernández dijo: "La verdad es que no estaba pensando". Estaba muy enojada, muy nerviosa. No me acerqué a ella. Nunca tuve la intención de atropellarla.