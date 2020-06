FEPC: “Apenas el 20% de las empresas ha podido trabajar”

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El Presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, informó que el departamento percibió una pérdida de más 1.200 millones de bolivianos en más de 70 días de cuarentena y recomendó reforzar las actitudes sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 y poder recuperar las capacidades productivas que permitan el retorno gradual y responsable a las actividades económicas laborales.

Bellot expresó que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del 2020 es negativo (-2,20%). El primer trimestre fue de 0,55%, muy por debajo de los 2,63% del último trimestre del 2019.

“Lo peor que puede suceder es que la economía se enferme. Si durante todo este tiempo hemos hecho todo tipo de sacrificios, no echemos a perder la oportunidad de recuperar las fuentes de ingreso de nuestras familias, para eso necesitamos compromiso y conciencia de la gente. Más del 50% de las empresas no tienen liquidez y muchas de ellas se plantearon despedir a sus trabajadores”, indicó Bellott.

Por otra parte, se mantiene el horario de ingreso de forma escalonada para evitar aglomeraciones entre los trabajadores. De 5:00 a 7:00 a.m. los sectores de construcción y minería; de 7:00 a 8:30 a.m. el sector industrial; y de 8:30 a 9:30 a.m. el comercio y servicios.