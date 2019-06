Joven muere entre las cuchillas de un molino de carne

Jomar Junco no estaba capacitado para manejar la máquina moledora y mezcladora de carne y muere en la planta procesadora de cárnicos donde había empezado hace poco a trabajar.

El hecho ocurrió en la ciudad de Iloilo, en el sur de Filipinas. Según testigos, Jomar, de 18 años, se encontraba solo en la sala, al momento de producirse el accidente, al no estar presente el operador, el joven intentó operar una mezcladora sin estar capacitado para ello.

Uno de los compañeros de trabajo de Jomar estima que éste habría estado tratando de alcanzar algo dentro de la máquina, cuando su mano quedó atrapada entre las cuchillas y fue arrastrado por la mezcladora, donde murió asfixiado.

La prensa local de Iloilo, filipinas, reporta que el joven era nuevo en la planta y que no había recibido capacitación para manejar la máquina que acabó con su vida. Por su parte, el propietario de la factoría indicó que Junco no sabía cómo operar la mezcladora debido a que su trabajo consistía en empacar los productos y no operar la moledora.

La Policía no ha encontrado indicio alguno de homicidio o juego sucio.