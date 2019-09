Las mil y una voces de Ian Vega y Carlos Marquina

Santa Cruz Santa Cruz

Como todos los fines de semana Los Marquina tienen su agenda apretada, y ahora con la Feria Exposición aún más.Sin embargo los momentos familiares no son negociables y la calidad de tiempo que Carlos y Gabriela le dedican a sus hijas no se toca. Como el indescriptible momento de Nicky al perder uno de sus dientes, el mismo que fue una ceremonia llena de nervios y angustia, pero que al final gracias a las manos mágicas de mamá Gabriela el ratoncito de los dientes no se quedaría sin ese trofeo.

Gabriela aprovechó el poco tiempo que le quedaba para ir a la tienda, probarse el atuendo para la feria y llevárselos a casa. Quedó encantada con los diseños, los hicieron a medida, justo para ella.

En medio de todos los correteos, Carlos tuvo tiempo de grabar algunos videos virales junto a Ian Vega como el en que Marquina le comenta a Ian que se encontró con Marcelo Camacho.

Y así fue un fin de semana de ajetreos, grabación de virales, imitaciones de famosos cantantes y feria. a continuación les dejamos el video del Capítulo 50 de Los Marquina para que disfruten del buen humor y carisma de Carlos y Gabriela, así como también de todos sus invitados especiales.