Príncipe Enrique de Inglaterra presenta plan de turismo sustentable

El príncipe Enrique de Inglaterra, quien ha sido criticado por usar aviones privados, anunció el martes una nueva iniciativa que busca volver más sustentable la industria de los viajes.

El esquema "Travalyst" está respaldado por grandes compañías de la industria del turismo, incluyendo a Booking.com, TripAdvisor, Ctrip y Visa. El plan estipula iniciativas que ayudarán a los viajeros a reducir sus emisiones de carbono, evitar el turismo excesivo y desarrollar las economías locales.

"He aprendido que no podemos descartar la idea de intentar hacer algo, solo porque no podemos hacer todo. Todos podemos hacerlo mejor", dijo Enrique, el nieto de la reina Isabel II, desde Ámsterdam.