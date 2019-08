Trump confirma discutió compra de Groenlandia; líder danesa dice que es absurdo

Groenlandia no está a la venta y la idea de que Estados Unidos la compre es absurda, dijo el domingo la primera ministra de Dinamarca, después de que un asesor económico del presidente Donald Trump confirmó el interés de Washington en la isla más grande del mundo.

"Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia. Espero firmemente que esto no sea en serio", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al periódico Sermitsiaq durante una visita a Groenlandia.