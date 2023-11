180 días de cárcel para los presuntos cómplices del crimen de un policía y su informante

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La jueza Ana Gloria Rojas ordenó la detención preventiva de dos hombres y una mujer señalados como presuntos cómplices en el asesinato del teniente José Torrez Alvar y su informante paraguayo, Silvestre Cardozo Escoba.

Los acusados fueron enviados a la cárcel de Palmasola tras una audiencia en la que la magistrada valoró los elementos de prueba presentados.

La detención preventiva dictada por la jueza es de 180 días, considerando la gravedad del delito de asesinato en grado de complicidad que se les imputa.

Tras la audiencia, el abogados de los detenidos aseguró que sus clientes no tuvieron participación en el doble crimen. "Hay una amistad con uno de mis clientes, pero eso no lo vincula en el asesinato. Ellos tienen un compañerismo por el lugar en donde viven, pero no comparten ciertas actividades que realizan", declaró el abogado en su intento de desvincular a los acusados de los cargos que se les imputan.

El caso ha generado conmoción en la opinión pública, y las autoridades continúan trabajando en la investigación para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso.