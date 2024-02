Cargando...

Santa Cruz

Economistas advierten que la liberación de las exportaciones sin el uso de la biotecnología no tendrá el impacto deseado, por los productores. Así también advirtió que otras medidas no pactadas en el acuerdo económico entre empresarios y el gobierno no podrán ser realizable.

Este lunes 19 de febrero, tras sostener dos reuniones, el gobierno dio a conocer un acuerdo económico firmado con los representantes de los empresarios privados, para dinamizar la economía y frenar la escasez de dólares en el país.

“Creemos que, de estas 10 medidas, algunas no podrán ser realizables, otras sí, aunque no van a tener el impacto deseado en la economía como se venía solicitando desde el 2023”, indicó Claudia Pacheco, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.

En este sentido, puntualizó que la liberación, sin el uso de la biotecnología y sin la garantía del combustible, no tendrá el impacto requerido.

El uso de la biotecnología, es un factor importante para incrementar los volúmenes de importación, José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), al momento de elevar este pedido al gobierno, explicó que “sólo con la biotecnología, Bolivia será competitiva en el mercado internacional”.

Cargando...

Otro punto que destacó Pacheco, fue que la banda de precios a las comisiones bancarias “van apretar un poco a la economía”.

10 medidas consensuadas entre el Gobierno y empresarios

Liberación de exportaciones con agilización de trámites.

Devolución del Cedeims (Certificado de Devolución Impositiva), previa entrega de divisas por exportaciones.

Emisión de bonos del Banco Central de Bolivia en dólares.

Subasta de diésel a grandes compradores.

Agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado a consumo propio.

Promoción de la inversión privada para la construcción de plantas biodiesel.

Fomento de inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola.

Incrementar el peso y la longitud máximos permitidos en vehículos de transporte de carga.

Establecer incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y eléctricos.

Establecer una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros en el exterior.