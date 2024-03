Al intentar defender a una comerciante de un extranjero, terminó con la nariz rota

La Paz, Bolivia

Gremiales del sector de la plaza San Francisco, Av. Pérez Velasco y mercado Lanza se han declarado en emergencia por la inseguridad que campea en este sector de la ciudad de La Paz. Aseguran que en las últimas semanas, comerciantes fueron víctimas de constantes robos y atracos perpetrados por antisociales extranjeros. Incluso, uno de ellos terminó en el hospital al intentar defenderse.

Víctor Hugo Chambi está en el hospital ya que prácticamente sufrió el cercenamiento de su nariz al defender a otra comerciante que estaba siendo agredida por un extranjero, que los golpeaba con una freidora de papas. El agresor fue detenido y podría salir en libertad.

"Lo poco que recuerdo es que me estaba yendo a casa y vi que le estaban agrediendo a la señorita. No me quería meter, pero vi que le estaba golpeando en la cara y reaccioné. Al tipo lo boté al piso, pero cuando se levantó, me dio en la cara con una plancha y me hizo volar parte de la nariz. Caí al piso y reaccioné al día siguiente, mareado y con mucho dolor, perdí mucha sangre. El golpe fue muy fuerte", contó Víctor Hugo, desde el hospital.