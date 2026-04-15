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Policial

Alerta de estafa: ASFI advierte sobre falsas ofertas de bonos en redes sociales

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero advirtió sobre publicaciones engañosas en Facebook que redireccionan a páginas falsas de empresas vinculadas a monedas virtuales con el objetivo de obtener datos personales y dinero.

Silvia Sanchez

15/04/2026 14:17

Alerta de estafa: advierten sobre falsas ofertas de bonos en Facebook. Imagen referencial.
Bolivia

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La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero emitió una alerta por la circulación de publicaciones engañosas en Facebook que buscan estafar a usuarios mediante enlaces sospechosos.

Según la entidad, estas publicaciones redireccionan a páginas clonadas de empresas que operan con monedas virtuales y prometen supuestos “bonos de bienvenida” para captar la atención de las víctimas.

¿Cómo funciona la estafa?

Los delincuentes ofrecen dinero o beneficios a cambio de ingresar a enlaces desconocidos, descargar aplicaciones, entregar información personal o realizar depósitos.

Una vez que la persona accede, puede terminar exponiendo sus datos bancarios, contraseñas o incluso transfiriendo dinero a cuentas fraudulentas.

Recomendaciones para evitar caer

  • No hagas clic en enlaces de procedencia desconocida
  • Verifica siempre la dirección oficial de la empresa escribiéndola directamente en tu navegador
  • Nunca compartas contraseñas, códigos o datos bancarios en sitios no oficiales
  • Desconfía de ofertas que prometen dinero rápido o beneficios demasiado atractivos

La ASFI recordó que las personas pueden consultar el listado de entidades autorizadas a través de su portal oficial y resolver dudas mediante la línea gratuita 800 103 103.

Si recibes este tipo de mensajes o publicaciones, lo más recomendable es no interactuar con ellas y reportarlas de inmediato.

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