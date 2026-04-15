Alerta de estafa: ASFI advierte sobre falsas ofertas de bonos en redes sociales

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero emitió una alerta por la circulación de publicaciones engañosas en Facebook que buscan estafar a usuarios mediante enlaces sospechosos.

Según la entidad, estas publicaciones redireccionan a páginas clonadas de empresas que operan con monedas virtuales y prometen supuestos “bonos de bienvenida” para captar la atención de las víctimas.

¿Cómo funciona la estafa?

Los delincuentes ofrecen dinero o beneficios a cambio de ingresar a enlaces desconocidos, descargar aplicaciones, entregar información personal o realizar depósitos.

Una vez que la persona accede, puede terminar exponiendo sus datos bancarios, contraseñas o incluso transfiriendo dinero a cuentas fraudulentas.

Recomendaciones para evitar caer

No hagas clic en enlaces de procedencia desconocida

Verifica siempre la dirección oficial de la empresa escribiéndola directamente en tu navegador

Nunca compartas contraseñas, códigos o datos bancarios en sitios no oficiales

Desconfía de ofertas que prometen dinero rápido o beneficios demasiado atractivos

La ASFI recordó que las personas pueden consultar el listado de entidades autorizadas a través de su portal oficial y resolver dudas mediante la línea gratuita 800 103 103.

Si recibes este tipo de mensajes o publicaciones, lo más recomendable es no interactuar con ellas y reportarlas de inmediato.

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