Alianza de Andrónico descarta acercamiento con Grover García y rechaza unidad con el MAS

La alianza política que respalda la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez, descartó este miércoles toda posibilidad de acercamiento o diálogo con el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, quien recientemente instó a consolidar la unidad de las fuerzas de izquierda de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

En declaraciones, el líder de Alianza Popular, Félix Patzi, fue categórico al afirmar que no existe una invitación formal ni condiciones legales para establecer una alianza electoral con el MAS. “En primer lugar, no hay una invitación formal. Y además, en tanto no haya claridad sobre la legalidad de esa organización, no creemos que sea necesario sentarnos a dialogar, porque los partidos ya están inscritos ante el Órgano Electoral”, sostuvo Patzi en conferencia de prensa.

Recordó que los plazos establecidos para la conformación de alianzas electorales ya vencieron, por lo que “ya no hay nada que hablar” en ese sentido. “No creemos necesario sentarnos a dialogar, porque el momento de las alianzas ya precluyó”, enfatizó.

Las declaraciones de Patzi se dan en respuesta a los llamados de unidad lanzados por Grover García y el presidente Luis Arce, quienes han insistido en las últimas semanas en la necesidad de unificar a las fuerzas de izquierda para evitar lo que denominan un retorno del “neoliberalismo” mediante una eventual victoria de los partidos de oposición, que actualmente lideran las encuestas de preferencia electoral.

En ese marco, Félix Patzi exhortó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente y estratégico en favor de Andrónico Rodríguez, a quien considera el único representante auténtico del campo popular. “La unidad debe expresarse en las urnas. Andrónico es el candidato mejor posicionado para defender una agenda progresista sin estar atado al pasado del MAS”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play