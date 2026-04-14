Análisis de la tragedia aérea: "Sospechamos una falla en la despresurización de la aeronave"

Christian Lemcke, director nacional de pilotos civiles, analizó el siniestro aéreo de hoy y afirmó: “Por las características y el patrón del vuelo, se puede sospechar que hubo una falla en la despresurización, el cual a esa altitud los pilotos no van a tener el oxígeno suficiente para mantenerse conscientes ni siquiera segundos”. El experto subrayó que la aeronave era un modelo muy utilizado a nivel mundial y que, según tiene entendido, el equipo fue recientemente adquirido.

Respecto al proceso judicial y técnico, Lemcke fue enfático al señalar que “tenemos que esperar los informes técnicos, la aeronave debe contar con una caja negra que se recuperará y se llegará a todas las instancias de investigación”. La autoridad pidió cautela y paciencia para esperar los resultados oficiales que emanen de las instancias correspondientes tras el peritaje de los restos.

Localización mediante rastreo satelital

Sobre la rapidez con la que se ubicó el punto del impacto, el director explicó que los equipos de rescate actuaron con precisión gracias a la tecnología de a bordo. “Se los encontró fácilmente porque existe un sistema de vuelo de rastreo que se llama ADS-B, que es un sistema de rastreo vía satélite y varios equipos que entran en el sistema para que se vea el avión”, detalló Lemcke.

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