Análisis de las elecciones argentinas: "Milei debe buscar alianzas"

Javier Milei ganó el balotaje 2023 y es el nuevo Presidente de la Argentina. Tras conocerse al ganador de las elecciones en Argentina, analistas consideran que Milei tendrá un gran impacto en la política de su país y de la región.

El economista Jorge Akamine y el analista político Jorge Herrera, en entrevista con Notivisión Primero, consideraron los aspectos que le tocará enfrentar en cuanto a la economía y el apoyo que tiene en el Congreso.

Para Herrera, la elección de Milei no fue un sorpresa, pero si el porcentaje de apoyo, porque las encuestas proyectaban una diferencia mínima entre el candidato libertario y Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria. El líder de La Libertad Avanza derrotó al candidato oficialista por 55,95% a 44,04%, una diferencia de 11 puntos.

Además, el presidente electo tiene ideas concretas sobre lo que piensa hacer y no habrá gradualismo, lo que supone medidas radicales.

"Tiene un gran problema y es que no tiene una mayoría parlamentaria , como llamamos nosotros. Sus votos en el Congreso son muy reducidos. En ese sentido, tendrá que buscar conformar alianzas, de hecho, ya tiene alianza con el partido de Macri, con la excandidata Patricia Bullrich y eso le dará bastante posibilidades de llevar adelante sus políticas. Pero aún así, tiene un pequeño margen de acción", consideró.

Así, la cantidad de parlamentarios que tiene La Libertad Avanza no le permitirá "imponer" medidas y le exigirá postergar medidas o ampliar su base política, de lo contrario tendrá una gobernabilidad difícil.

"Hay una Argentina con mucha expectativa y esperanzas. Su desafío es responder al problema económico que tienen. Hay un legado terrible del kirchnerismo; corrupción, piqueteros pagados, 22 millones de argentinos que viven de los bonos y no trabajan. Tiene que ordenar todo eso, no será fácil y necesita de una buena musculatura política, que no tiene, tampoco tiene experiencia política", agregó.