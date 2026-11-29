La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que se registró una interrupción temporal de aproximadamente una hora en los sistemas de determinadas estaciones de servicio del país. Sin embargo, aseguró que el inconveniente fue solucionado y que la comercialización de combustibles se desarrolla con normalidad.

A través de un comunicado, la institución explicó que la falla ya fue subsanada y descartó que esta situación continúe afectando las actividades de venta de carburantes en las estaciones de servicio.

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informa que se registró una interrupción temporal, de aproximadamente 1 hora, en los sistemas de determinadas estaciones de servicio del país. La situación fue subsanada y actualmente la comercialización de combustibles se desarrolla con normalidad”, se lee en el comunicado emitido por la ANH.

No obstante, la entidad aclaró que todavía existen problemas en algunas de sus plataformas digitales, debido a los incidentes informáticos comunicados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

Entre los sistemas que continúan afectados se encuentran las Consultas Interinstitucionales B-SISA, el Sistema de Notificaciones, el Registro B-SISA y el Sistema de Reclamos (SIRECO).

Pese a estas dificultades, la ANH señaló que mantiene controles en las estaciones de servicio para verificar que la comercialización de combustibles se realice con normalidad y que trabaja de manera coordinada para recuperar las plataformas que todavía presentan inconvenientes.

“La ANH realiza controles en estaciones de servicio para verificar el normal desarrollo de las actividades de comercialización y coordina el restablecimiento de los sistemas afectados”, indica el comunicado.