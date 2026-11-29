La Terminal de Buses de La Paz registra poca afluencia de pasajeros durante la tarde de este domingo, en medio de la incertidumbre que genera el paro indefinido anunciado por el sector del transporte, cuya medida está prevista desde las cero horas de este lunes 30 de noviembre.

Pese al anuncio de la medida de presión, las operaciones en la terminal continúan con normalidad. Los viajes hacia diferentes regiones del país se realizan sin inconvenientes y la venta de pasajes no ha sufrido modificaciones hasta el momento.

Una vendedora de pasajes de una de las empresas de transporte aseguró que todavía no recibieron instrucciones para suspender los viajes. “Está normal, todavía no nos han dicho nada Tránsito”, señaló al ser consultada sobre el funcionamiento de las salidas y el estado de las vías.

Respecto a la hora en que podría cerrar la terminal, la trabajadora indicó que tampoco existe una comunicación oficial. “No, no nos han indicado, más bien nos han mandado un instructivo nomás que va a haber el paro. Yo creo que va a estar hasta las 11 normal abierto”, respondió.

Por ahora, no existe un instructivo que establezca el cierre de las puertas de la Terminal de Buses de La Paz ni la suspensión de sus servicios. Sin embargo, se espera que durante las horas de la noche las autoridades y los responsables del sector analicen la situación y definan si las operaciones continuarán o se suspenderán ante el inicio del paro indefinido.

Mientras tanto, la terminal mantiene sus actividades habituales, aunque con poco movimiento de pasajeros. La principal duda sigue siendo hasta qué hora se permitirá la salida de buses y qué medidas se asumirán desde las primeras horas de este lunes.

Se espera conocer una postura oficial durante la noche, cuando se informe si la terminal continuará atendiendo con normalidad o si deberá cerrar sus puertas debido a la medida de presión del transporte.