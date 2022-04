Aprehenden al sujeto que violó y embarazó a su sobrina de 12 años y huyó a Chile

Cochabamba, Bolivia

Elmex Jiménez Flores, de 27 años, el sujeto acusado de violar y embarazar a su sobrina de 12 años, fue aprehendido en las últimas horas por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Vinto.

Los abusos contra la menor se dieron en reiteradas oportunidades durante cuatro años. La denuncia se hizo en febrero, desde entonces el agresor permaneció en Chile, a donde había huido. En ese entonces, se logró que la menor acceda a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE),

El hombre llegó desde Chile aparentemente para llevarse a sus hijos de 4 y 2 años.

Asimismo, se iniciará otro proceso en su contra por ejercer violencia física y psicológica en contra de su actual pareja.

El acusado, que lo negó todo, fue remitido ante el Ministerio Público y se espera su audiencia de medidas cautelares.

" Yo quisiera ver las pruebas, pero no sé, no estoy seguro si ha pasado o no porque tomé esa vez", dijo Jiménez ante nuestro medio.

Una vida marcada por la tragedia

La menor víctima es la quinta hija de seis hermanos. Dos de ellos viven en Chile y los demás junto a la tía materna.

Su mamá tendría problemas mentales y no vive con ellos, pues también fue víctima de violación cuando tenía 15 años, lo que marcó su vida para siempre.

Además, todos fueron abandonados por el padre, que se fue sin explicación alguna y formó otra familia, con hijos de otra persona. La tía que cuida a los niños le pide que se haga responsable y les otorgue sus pensiones correspondientes.

"Está criando hijos que ni siquiera son de él. Eso me molesta porque sus hijos están pasando estas cosas, viven en un calvario. Estoy indignada por eso. Pido a las autoridades que me ayuden a dar con el paradero de este sujeto" , afirmó la familiar.

Estas situaciones afectan a todos los hijos, pero están saliendo adelante gracias al apoyo de la tía. Sin embargo, la ayuda económica es necesaria, pues tiene dos hijos propios que mantener, haciendo en total, cinco pequeños.

La niña se recupera gradualmente

La tía de la menor descubrió la violación y el embarazo cuando se llevó a la niña a vivir con ella.

"En enero, me la llevé a mi casa para que me pueda ayudar en algunas cosas y ahí me di cuenta. Ella tenía síntomas de embarazo. Aproximadamente, el 6 de febrero le hice la prueba de embarazo con un test que compré de la farmacia y salió positivo. La niña no quería hablar. Al final, le dije que tenía que hablar, luego me comentó, me habló y lo acusó a él", reveló la mujer.