Azotó con cable a su sobrina delante de su madre

Santa Cruz - Bolivia

La Policía investiga una denuncia por agresión física contra una joven madre de 20 años, quien relató que su tío la azotó con cable delante de su madre, dejándole todo el cuerpo marcado, la víctima no puede caminar debido al dolor de las lesiones.

El hecho sucedió el domingo en el barrio San Juan entre 5to y 6to Anillo del Radial 13. La joven presentó la denuncia ante la estación policial de Los Lotes, pide justicia y la detención del acusado puesto que está libre, denunció que incluso intentó atropellarla para evitar que lo acuse.

"Me ha dejado todo mi cuerpo marcado, no puedo ni caminar, dice que yo le hago daño a mi mamá, no me deja trabajar, no deja hacer nada", dijo entre lágrimas la afectada. La mujer pidió recuperar a su hijo puesto que su madre lo tiene y no se lo quiere entregar. "Tengo miedo que le pase algo, mi mamá es mala", dijo la joven madre.