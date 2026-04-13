Backstage del debate: cruces entre Ritter y Velasco en los cortes televisivos

El debate electoral no solo se jugó frente a las cámaras. En el detrás de escena, el llamado “backstage” mostró un movimiento constante de asesores atentos a cada intervención, monitoreando palabras clave y preparando ajustes inmediatos para sus candidatos durante las pausas del programa.

En los cortes, los equipos técnicos y políticos se acercaban rápidamente a los postulantes para brindar recomendaciones estratégicas, corregir enfoques y reforzar respuestas frente a los cuestionamientos del bloque anterior.

Al cierre de la jornada, los postulantes evaluaron su participación. Algunos destacaron la posibilidad de debatir “con altura” y exponer propuestas, mientras otros cuestionaron a su contrincante por presuntos ataques constantes durante la discusión.

En un primer momento, Otto Ritter defendió su postura y negó haber incurrido en agresiones contra Paola Aguirre. “No había ninguna agresión, yo he hablado absolutamente la verdad”, afirmó, señalando además que sus declaraciones respondían a hechos previos y no a ataques personales.

Luego, Juan Pablo Velasco tomó la palabra en backstage y marcó una posición de respeto y cierre del conflicto. “Yo pido disculpas porque las mujeres tienen que ser respetadas y las mujeres se han ganado un lugar en la política”, expresó, enfatizando además su enfoque en propuestas de gestión.

El backstage dejó un registro paralelo al debate televisado, donde cada corte funcionó como un espacio de réplica, ajuste político y evaluación inmediata entre ambos equipos.

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