Bad Bunny se enojó y borró todos sus videos de TikTok

Cargando...

Mundo

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales una canción creada con inteligencia artificial que simulaba la voz del cantante de reguetón Bad Bunny. El tema se volvió tan popular que llegó hasta los oídos del puertorriqueño, quien "explotó" contra las personas que difundían esta versión computarizada.

Tras enviar una serie de mensajes a sus fans en su canal de WhatsApp, demostrando su enfado, Benito Martínez decidió borrar todos los videos que aparecían en su TikTok y usuarios de redes creen que se debe a esta misma problemática, reporta Milenio.com.

¿Por qué se enojó Bad Bunny?

A través de TikTok se volvió viral la canción 'Nostalgia (RMX)', la cual fue creada con inteligencia artificial y presenta voces computarizadas de Bad Bunny y Bad Gyal.

Cargando...

Tras su estreno, muchos fanáticos del 'Conejo Malo' mencionaron que dicho tema era mejor que su nuevo disco "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el cual fue duramente criticado.

Este tipo de comentarios molestaron al intérprete de 'MONACO' , quien mandó mensajes a sus seguidores a través de su canal de WhatsApp, diciendo que no quiere ver en su gira a las personas que comparten la canción hecha con IA.

Hace unos días el cantante 'explotó' contra sus fans.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues tal parece que a causa de esta situación, Bad Bunny decidió borrar todos los clips que se encontraban en su perfil de TikTok.

Muchos usuarios criticaron la reacción del cantante y señalaron que estaba haciendo "berrinche" y que no tenía suficiente madurez emocional.

Cargando...

"Bad Bunny está en su etapa adolescente", "No está soportando", "¿Tiene 15 años o qué?", "Haciendo berrinches soy tipo Bad Bunny", escribieron en redes.

Otras personas apoyaron al cantante, pues creen que no es justo que una canción hecha por alguien más con su voz y su estilo tenga tanta popularidad. "No me gusta Bad Bunny ni su música pero es normal que se enoje si una IA está haciendo su trabajo", señaló una usuaria de TikTok.

Hasta el momento no se han confirmado los motivos por los cuales Bad Bunny decidió retirar sus videos de la plataforma, sin embargo, el tema hecho con IA continúa circulando por redes sociales.