Mientras miles de ciudadanos acudían a votar, equipos de bomberos se mantuvieron activos en todo el país, atendiendo rescates y alertando sobre los riesgos provocados por las lluvias.
22/03/2026 14:21
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El cuerpo de voluntarios recomendó a la población tomar sus previsiones al momento de ir a emitir su voto, advirtiendo sobre posibles riesgos existentes provocados por las lluvias.
El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó que, a pesar de las restricciones existentes por la jornada electoral, continúan atendiendo casos de emergencia en todo el país.
Así sucedió en la ciudad de La Paz, donde se auxilió a una mujer de 23 años que resbaló y cayó por un barranco en la avenida Zabaleta.
“El personal de bomberos realizó el rescate y la paciente fue llevada al hospital con politraumatismos, pero sin fracturas graves”, informó Tovar.
Asimismo, anunció que se continúa la búsqueda de un hombre que ingresó a una mina en el departamento de Potosí.
Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones al transitar por zonas con pendientes o cercanas a barrancos, especialmente durante jornadas de lluvia.
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