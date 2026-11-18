Un total de 21 estaciones del sistema de buses de tránsito rápido (BRT), ubicadas en el primer anillo de Santa Cruz de la Sierra, serán recuperadas y restauradas mediante el proyecto Sarao.

La iniciativa municipal busca transformar estos espacios deteriorados en áreas comerciales, culturales y de encuentro para la población.

Marcelo Áñez, delegado de Proyectos Estratégicos, explicó que la propuesta surge ante el abandono de estas infraestructuras, que actualmente generan una sensación de inseguridad.

"El proyecto Sarao es una iniciativa de recuperación, de restauración y embellecimiento de las estaciones BRT que hoy se encuentran, como todos sabemos, en un estado de abandono", señaló.

Para concretar los trabajos, el municipio prevé lanzar una invitación pública la próxima semana, dirigida a empresas establecidas en Santa Cruz que tengan capacidad para invertir en la restauración.

"Toda empresa establecida en Santa Cruz que desee tomar uno de estos espacios y que cuente con la capacidad para restaurarla va a poder hacerlo", explicó Áñez.

Las concesiones serán temporales, inicialmente por un año y con posibilidad de renovación, debido a que estas infraestructuras podrían volver a cumplir su función original cuando se implemente un nuevo modelo de transporte urbano.

Respecto a la inversión, el funcionario indicó que la restauración demandaría alrededor de Bs 85.000 por estación, en promedio, aunque el monto dependerá de las condiciones de cada infraestructura.

Entre los trabajos previstos están la reposición de paneles de vidrio, cielos falsos, cableado y otros acondicionamientos básicos.

Áñez precisó que existen lineamientos técnicos elaborados por los arquitectos municipales para establecer las condiciones de recuperación. Una vez formalizada la convocatoria, se estima que las obras podrían ejecutarse en un plazo de entre 45 y 60 días.

Por otra parte, tres de las 24 estaciones identificadas fueron seleccionadas por la Policía Nacional, en coordinación con Seguridad Ciudadana del municipio, para funcionar como puntos de apoyo operativo.

Finalmente, destacó que la estación número uno ya fue restaurada con apoyo de empresas privadas y cuenta con paneles solares que permiten su funcionamiento energéticamente autosostenible.