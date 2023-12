Capitán Lara: “Es puro abuso de autoridad, no le tengo miedo al comandante”

Cargando...

El capitán suspendido Edman Lara, denunció agresiones por parte del Comandante Departamental de la Policía, Erick Holguín, y dijo que se cometió "tentativa de homicidio y agresiones contra su persona", en relación al incidente en que la autoridad policial lo agarró del cuello, e intentó detenerlo, al acusarlo de “usurpación de funciones”.

Lara manifestó en Que No Me Pierda que él llegó la jornada del miércoles a intentar presentar una denuncia por las agresiones que habría recibido un guardia de seguridad la noche anterior. Sin embargo, el coronel Olguín, después de la conferencia de prensa que había ofrecido a los medios de comunicación, sujetó al capitán Lara por el cuello y lo introdujo a las oficinas policiales, tomando por sorpresa a periodistas y a otras personas que se encontraban en el lugar.

“Tenía una lesión visible en la cabeza, yo esperaba que el coronel Holguín instruya que reciban la denuncia, un comandante no puede ejercer violencia, lo único que se ve es una agresión cobarde, me lo encontré, pretendí que escuche a esa persona”, dijo Lara.

El capitán suspendido dijo que él no había agredido a nadie ni cometió usurpación de funciones como fue acusado por el comandante. “La puerta estaba abierta, lo que quiere es justificar de hacer creer lo que no es, el coronel Holguín debiera ser más ético y decir la verdad. No corresponde que me arresten”, señaló.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, dijo después que Lara había agredido a algunos efectivos policiales y por eso actuó de esa forma.

“Mi reacción no fue la más adecuada, pero agredió física y verbalmente a los efectivos que se encontraban de guardia”, indicó.

Felipe Hurtado, abogado del capitán Lara, dijo que el coronel Holguín ha presentado dos denuncias contra el capitán Lara, “de forma descarada”, pero no permitió que su defendido presente su denuncia.

El comandante general de la Policía, coronel Álvaro José Álvarez, también salió al paso y dijo que el capitán Lara, sigue siendo policía, pese a haber sido suspendido por un año, por lo que debe someterse a las leyes y al reglamento de la institución. “Está generando protagonismo”, afirmó la autoridad.

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación de oficio por los hechos ocurridos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se vieron involucrados el comandante Departamental de la Policía, Erick Holguín, y el excapitán Edman Lara, conocido por denunciar corrupción al interior de la fuerza del orden.

Así lo dio conocer el fiscal departamental Roger Mariaca, quien adelantó que se pedirá informe a los funcionarios de la Fiscalía que tomaron contacto con Lara y por qué no recibieron su denuncia.

La producción de QNMP buscó también la versión del comandante departamental aludido, sin embargo, sus allegados manifestaron que ya había brindado una conferencia de prensa.